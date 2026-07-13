Caminero pegó el jonrón más largo del Derby, pero cayó en segunda ronda

Junior Caminero (13) de los Tampa Bay Rays compite durante el Home Run Derby de 2026 en el Citizens Bank Park el 13 de julio de 2026 en Filadelfia, Pensilvania. ( AFP )

El dominicano Junior Caminero montó un espectáculo digno de su estilo en el Derby de Jonrones disputado en el Citizens Bank Park el lunes por la noche. Pero no fue suficiente.

Después de llegar como uno de los favoritos para llevarse el torneo, tras quedarse corto en la edición del año pasado cayendo en la final ante el eventual campeón Cal Raleigh, el cañonero de 23 años no pudo pasar de la segunda ronda en el Festival del 2026, que contó con nuevas reglas.

Caminero sólo pudo despachar cinco vuelacercas con sus 15 swings en la segunda vuelta, siendo superado por Jordan Walker, quien pegó seis.

Pero a pesar de no poder alzar el ansiado trofeo, el oriundo de Santo Domingo —quien había destacado previamente sus ganas de revancha— no se despidió sin antes dar un verdadero espectáculo con sus batazos.

Caminero empalmó 12 jonrones en la primera ronda, quedando en el tercer lugar de la primera fase. Destacó un tablazo que empató la mayor velocidad de la ronda inicial, saliendo de su bate a 116 millas por hora y registrando el batazo que hasta el momento era más largo del torneo, de 487 pies, por detrás de una conexión de 490 pies del venezolano Willson Contreras.

Pero rápidamente se apoderó de ese renglón. En la segunda vuelta, sacó una bola del parque a 491 pies, que terminó siendo el bambinazo más largo de la jornada.

Caminero ha sumado muchos logros a lo largo de su naciente carrera, pero el trofeo del Derby de Jonrones será algo que tendrá que esperar, aunque a su corta edad y con la trayectoria que lleva su carrera, de seguro no le faltarán oportunidades para sumar este galardón.

El ganador

Walker se convirtió en el primer jugador de los Cardenales en ganar el Derby de Jonrones al imponerse en una final dramática a Kyle Schwarber por 12-11. Se llevó un premio de un millón de dólares y Schwarber 500 mil.

Caminero avanzó junto a Willson Contreras (13), Walker (13) y Schwarber (10). En esa primera fase quedaron fuera Bryce Harper (8) y Jac Caglianone (8). Ya en la segunda ronda, Caminero perdió el match ante Walker por 6-5 y Schwaber se impuso a Contreras por 9-8.