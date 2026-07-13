El apellido de Andy Pettitte vuelve al Bronx: los Yankees seleccionan a su hijo Luke en el draft

Luke Pettitte en acción durante un partido de la liga universitaria. ( FUENTE EXTERNA )

Los apellidos de renombre volvieron a acaparar los reflectores en el cierre del Draft 2026 de las Grandes Ligas.

Mientras las organizaciones completaban sus selecciones en Filadelfia, los New York Yankees encontraron una historia que conecta directamente con una de las épocas más exitosas de la franquicia al elegir en la octava ronda a Luke Pettitte, hijo del legendario lanzador Andy Pettitte.

La selección despertó de inmediato la ilusión de que otro miembro de la familia pueda vestir algún día el tradicional uniforme a rayas del club neoyorquino.

Andy Pettitte conoce mejor que nadie el camino que ahora inicia su hijo. En 1990 fue una discreta selección de la ronda 22 antes de convertirse en uno de los lanzadores más importantes en la historia de los Yankees.

Durante 15 temporadas con la organización, divididas entre 1995-2003 y 2007-2013, además de un paso por los Houston Astros entre 2004 y 2006, construyó una carrera brillante que incluyó tres convocatorias al Juego de Estrellas y cinco títulos de Serie Mundial.

Ahora es Luke, de 21 años, quien tendrá la oportunidad de escribir su propia historia. El pelotero de Dallas Baptist tuvo una sobresaliente campaña ofensiva al batear para .337 con 16 cuadrangulares, aunque no pudo desempeñarse como lanzador debido a que se recupera de una cirugía Tommy John en el brazo derecho.

Esa situación lo llevó a desempeñarse exclusivamente como bateador designado durante toda la temporada universitaria de 2026, donde demostró que su ofensiva puede ser una herramienta de gran valor.

La noticia también generó entusiasmo dentro del propio clubhouse de los Yankees. El mánager Aaron Boone sonrió cuando fue informado de la selección tras concluir el partido del domingo en Washington.

Boone destacó la estrecha amistad que mantiene con Andy Pettitte y recordó que el exlanzador continúa siendo una figura cercana a la organización. Además, elogió el carácter y la perseverancia de Luke, resaltando el mérito de haber regresado de una cirugía Tommy John para convertirse en uno de los mejores bateadores del béisbol universitario.

El domingo también marcó el desarrollo de las rondas 5 a 20 del Draft de la MLB. Los Colorado Rockies fueron los encargados de abrir la jornada utilizando la primera selección de la quinta ronda para escoger al lanzador derecho de preparatoria Tyler Putnam, dando inicio a una larga jornada de selecciones en la que varias historias familiares y prospectos de renombre captaron la atención de los aficionados.

Otros destacados

Entre ellas sobresalió la del japonés Rintaro Sasaki, quien fue seleccionado en la octava ronda por los Miami Marlins. Sasaki ya era una figura conocida por establecer el récord histórico de jonrones en el béisbol de preparatoria en Japón con 140 cuadrangulares.

Después de trasladarse a Estados Unidos en 2024, disputó dos temporadas universitarias con Stanford, aunque todavía no existe certeza de que firme con Miami, ya que también fue elegido en la primera ronda del draft de la Nippon Professional Baseball por los Fukuoka Hawks.

Otra familia ligada al béisbol profesional también celebró durante la jornada. El campocorto de Oklahoma Jaxon Willits, hermano mayor de Eli Willits, primera selección global del Draft de 2025 por los Washington Nationals, fue escogido en la quinta ronda por los Los Angeles Angels.

El apellido ya era conocido en esa organización gracias a su padre, Reggie Willits, quien defendió la camiseta angelina entre 2006 y 2011. Además, Jaxon llegó al draft después de ser nombrado Jugador Más Destacado de la Serie Mundial Universitaria, torneo en el que compartió equipo con el receptor Deiten Lachance, posteriormente seleccionado por los Cleveland Guardians en la sexta ronda.

La jornada cerró con otra referencia a la historia reciente de los Yankees cuando Carsten Sabathia III, hijo del exas CC Sabathia, fue elegido en la vigésima ronda por los Milwaukee Brewers.

Aunque su destino no será el Bronx, el primera base prolonga la presencia de otra familia con profundo legado en las Grandes Ligas.