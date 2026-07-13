Jordan Walker silenció Filadelfia y ganó el Derby de Jonrones

Jordan Walker estropeó la fiesta a los fanáticos de los Filis con una remontada épica. ( FUENTE EXTERNA )

Jordan Walker se vistió de héroe y arruinó la fiesta en Filadelfia. El jardinero de los Cardenales se impuso al favorito local, Kyle Schwarber, con una exhibición asombrosa en el plato, para convertirse en el primer jugador de San Luis que gana el Derby de Cuadrangulares.

El joven jardinero de los Cardenales conectó jonrones en sus últimos seis swings de la ronda final para coronarse campeón del Home Run Derby el lunes por la noche. El primero de un club que en el último medio siglo tuvo toleteros como Mark McGwire y Albert Pujols.

La gran final se definió con tintes de película. Schwarber, el actual líder de vuelacercas de la gran carpa, desató la locura en el Citizens Bank Park al registrar 11 batazos en sus 15 swings reglamentarios.

Los fanáticos de los Filis, que se dedicaron a abuchear implacablemente a todos los participantes de la noche con la única excepción de Schwarber y Bryce Harper, ya saboreaban el triunfo de su estrella.

Sin embargo, Walker, de apenas 24 años, saltó al plato con una calma asombrosa. Luciendo una gorra hacia atrás al estilo del legendario miembro del Salón de la Fama, Ken Griffey Jr., y mascando chicle sin inmutarse ante la presión del escenario y los silbidos del público, el derecho demostró un temple de acero.

Un final épico

Tras conectar su octavo jonrón, Walker aseguró los swings de bonificación. Ante el tremendo reto de batear cuatro cuadrangulares de forma consecutiva para ganar, el toletero inició su racha dorada: mandó una línea de 401 pies por encima de la barda del jardín central, alcanzó la marca de 10 ante los ensordecedores abucheos de la grada y cerró la hazaña conectando el bambinazo de la victoria por el bosque izquierdo.

Para llegar al duelo decisivo, Schwarber avanzó de la primera fase y luego superó a Willson Contreras (Boston) en la semifinal. Por su parte, Walker hizo lo propio al dejar en el camino a Junior Caminero (Tampa Bay).

En cuanto el batazo ganador de Walker superó la barda, la ruidosa afición de Filadelfia enmudeció y comenzó a desalojar el estadio en total silencio.

Con este histórico triunfo, el joven de los Cardenales no solo silenció a una de las fanaticadas más duras del deporte, sino que reclamó un trono inédito para la organización de San Luis en la gran fiesta de mitad de temporada.