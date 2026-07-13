La armada dominicana pierde fuerza en el Juego de Estrellas

Cristopher Sánchez será el abridor del partido por la LN. ( AFP )

La presencia dominicana en el Juego de Estrellas de MLB ha sido una constante durante más de tres décadas. Sin embargo, la edición 96 del clásico de mitad de temporada marcará un retroceso en cuanto a la cantidad de quisqueyanos.

Para el partido de hoy (8:00 p.m.) en el Citizens Bank Park de Filadelfia fueron seleccionados seis: Junior Caminero, Juan Soto, Otto López, Cristopher Sánchez, Jhoan Durán y Vladimir Guerrero Jr. Este último desistió de asistir, tras un pobre arranque de seis cuadrangulares y 41 remolques, para tratar de resetear en una segunda mitad donde los Blue Jays esperan otra versión suya.

Los seis seleccionados constituyen la menor representación desde 2019, cuando Gary Sánchez, Ketel Marte, Carlos Santana, Jorge Polanco, Luis Castillo y Sandy Alcántara fueron parte del encuentro.

Además, la cifra pone fin a una racha de cinco ediciones al hilo con al menos diez dominicanos convocados, un período que llegó a su pico en 2022 con 14 representantes.

¿Qué provocó la caída?

La reducción no responde a una sola causa, sino a la coincidencia de varios factores que limitaron la presencia entre los mejores jugadores de la primera mitad.

Algunas de las principales figuras del país atraviesan campañas por debajo de sus estándares. Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Ketel Marte, Framber Valdez y Freddy Peralta, no lograron reunir argumentos suficientes.

Rafael Devers ha enderezado, tras un arranque por debajo, pero fue tarde para ilusionar a votantes y dirigentes.

A ese escenario se sumaron las lesiones de figuras como José Ramírez, Elly de la Cruz y Oneil Cruz, quienes vieron afectado su rendimiento y perdieron una parte importante de juego.

Como ocurre cada año, tampoco faltaron las ausencias discutibles. Entre ellas destaca la de Luis García Jr., quien firmó un sobresaliente ecuador de campaña con 20 cuadrangulares y 68 remolques con .871 de OPS, números dignos de ser parte de la actividad.

Tradición latente

Pese a la disminución en el número de representantes, la presencia dominicana en el All-Star sigue siendo una de las más consistentes entre los países fuera de Estados Unidos.

Los primeros duartianos en participar fueron Juan Marichal y Felipe Rojas Alou en la edición de 1962. Desde entonces, solo en cinco ocasiones el país no ha contado con representación, la más reciente en 1993.

Eso significa que el país acumula 32 ediciones consecutivas con al menos un embajador en el clásico.

En total, 125 jugadores dominicanos diferentes han sido seleccionados para disputar el Juego de Estrellas, una cifra que confirma el peso histórico del país en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta vez debutan López y Durán, lo que estirará hasta 127 el número de peloteros con matrícula dominicana en el certamen.