Juan Soto en su quinto Juego de Estrellas, disfruta su debut como pelotero de los Mets

Juan Soto en un momento de acción con los Mets en la MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

A sus 27 años, Juan Soto consolida una trayectoria histórica que lo sitúa en el camino directo hacia el Salón de la Fama.

Con un palmarés que ya incluye un título de la Serie Mundial, un campeonato de bateo y una corona de OPS, el dominicano ha llevado una carrera destacable.

Su impacto es tal que está a punto de convertirse en el jugador más joven en disputar un Juego de Estrellas con cuatro franquicias diferentes, una hazaña que su perseguidor más cercano logró recién a los 31 años.

El mánager interino de Nueva York, Andy Green, no ha dudado en comparar la mentalidad y el impacto de Soto con los de leyendas con las que compartió clubhouse a lo largo de su carrera.

Green, quien en su etapa como jugador y estratega convivió con figuras de la talla de Randy Johnson, Roberto Alomar y Mark McGwire, afirmó que el joven jardinero comparte esa misma estirpe competitiva.

Según el dirigente, existen muy pocas personas en la historia de este deporte de las que se pueda proyectar un destino tan grande.

"Está en un camino como ese", dijo Green sobre Juan Soto. "Hay muy pocas personas en este deporte de las que puedas decir algo así".

Esa mentalidad inquebrantable quedó demostrada tras las dificultades que el pelotero enfrentó el año pasado. En su primera temporada en Queens, Soto sufrió un inicio lento que lo llevó a batear para .229 con un OPS de .797 a la altura del 5 de junio, lo que provocó su exclusión del clásico de mitad de temporada tras dos selecciones consecutivas.

Lejos de amedrentarse, el dominicano utilizó ese tropiezo como motivación, redobló sus esfuerzos y regresó este año con una comodidad absoluta en el plato para establecerse como uno de los bateadores más consistentes de las Mayores.

A pesar de haber superado una distensión en la pantorrilla derecha que lo mantuvo dos semanas y media en la lista de lesionados, el jardinero ha mantenido un nivel superlativo.

Green equipara su capacidad de abstracción con el enfoque que caracterizaba a McGwire en el círculo de espera. Para el cuerpo técnico de los Mets, los verdaderos fuera de serie poseen una fuerza mental que escapa a la comprensión de las personas comunes, permitiendo que nada ajeno al juego interfiera en sus objetivos.

La devoción de Soto por el béisbol es el motor que impulsa su deseo de colocarse entre los mejores de todos los tiempos. De cara a su próximo Juego de Estrellas, el jugador manifestó su entusiasmo por volver a vivir la experiencia, ahora representando nuevamente a la Liga Nacional tras su paso por el circuito americano.

Disfruta la experiencia

"Cada vez que he sido elegido para un Juego de Estrellas, siempre ha sido una experiencia increíble, y espero que esta vez sea igual", comentó Soto. "He jugado en la Liga Americana y ahora estoy otra vez en la Liga Nacional. Creo que va a ser grandioso".

Fiel a su estilo, confesó que su parte favorita del evento es convivir con rivales y antiguos compañeros, y admitió tener un interés especial en conversar con el cubano Yordan Álvarez, considerado el único bateador con un rendimiento objetivamente superior en la campaña actual.

El asombro que genera su figura no es exclusivo de los veteranos o los analistas; también impacta directamente a las nuevas generaciones de la organización.

Durante los entrenamientos de primavera, el novato de los Mets, Carson Benge, experimentó una mezcla de admiración y sorpresa absoluta al ver trabajar a Soto por primera vez en el terreno.

Este magnetismo justifica plenamente que el nombre del dominicano sea mencionado de forma habitual junto a mitos de la juventud productiva como Mickey Mantle, Jimmie Foxx y Eddie Mathews.

Con el respaldo de un histórico contrato de 765 millones de dólares, el gran desafío para Juan Soto de ahora en adelante será descubrir los límites de su propio techo en la treintena de su vida.

El universo del béisbol observa con expectación si el cañonero logrará finalmente alzar un premio al Jugador Más Valioso (MVP), conquistar una corona de cuadrangulares o convertirse en el mesías deportivo capaz de terminar con casi 40 años de sequía y frustraciones en la franquicia de los Mets.

Las respuestas llegarán con el tiempo, pero su lugar en la élite actual ya es indiscutible.