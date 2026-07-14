Liga Americana blanquea 4-0 a la Nacional en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas

Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, levanta el trofeo de Jugador Más Valioso tras vencer a la Liga Nacional por 4-0 en la conclusión del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, EE. UU., el 14 de julio de 2026. ( EFE/EPA/STEVEN M. FALK )

Con una dominante presentación desde la lomita y un monumental jonrón del cubano Miguel Vargas, la Liga Americana se impuso 4x0 sobre la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas de MLB disputado este martes en el Citizens Bank Park (Filadelfia).

La edición 96 del clásico de mitad de temporada estuvo marcada por estelares actuaciones desde la lomita, registrando el primer cero en el marcador en 13 años.

Vargas, de 26 años y jugador de los Medias Blancas de Chicago, amplió la ventaja de la Liga Americana en la parte alta de la octava entrada con un batazo directo al jardín izquierdo.

"No tengo palabras para describir el momento, es una experiencia increíble", dijo Vargas a la cadena FOX. "Estoy muy contento de estar aquí junto a todas estas estrellas".

"Ha sido una gran experiencia, hace algunos años estaba viendo por TV y ahora ser parte es algo muy importante, intenté disfrutar todo lo que pude", añadió.

Sencillos de Cody Bellinger y Ben Rice en el primer inning le permitieron a la Liga Americana una ventaja de tres carreras luego del primer episodio.

Bellinger, de 31 años y en su tercer Juego de las Estrellas, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP).

"Traté de mantener las cosas simples, quería entrar en contacto", comentó Bellinger sobre sus carreras impulsadas.

"Fue mi primer Juego de las Estrellas con mi familia y ese es el mejor recuerdo, compartirlo con las personas que amas es una bendición", agregó.

Por primera vez desde 1962, dos jugadores de los Yankees impulsaron carreras en un Juego de las Estrellas.

Sánchez fue castigado

Las tres carreras fueron a la cuenta del dominicano Cristopher Sánchez de los Filis de Filadelfia quien tuvo el honor de ser el abridor de la Liga Nacional.

Sánchez permitió las tres carreras en una labor de un episodio de una entrada, tres hits, tres vueltas, dos boletos y dos ponches.

El fenómeno japonés y principal figura de los campeones Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, estuvo ausente por una molestia en su rodilla izquierda que le impidió realizar su última salida previo al receso.

Conocido por brillantes actuaciones ofensivas, la edición 2026 del Juego de las Estrellas será recordada por un cuerpo de once lanzadores que permitió tres hits en nueve innings.

Declaraciones y reacciones

Los dominicanos Juan Soto y Otto López, y el jardinero Pete Crow-Armstrong fueron los únicos en superar el pitcheo del cuadro dirigido por el manager de los Azulejos de Toronto, John Schneider.

"Fue algo sumamente especial, también hemos podido celebrar los 250 años de esta nación", afirmó Schneider.

"Nunca sabes cuando volverás a estar en esta posición, tratas de disfrutar cada momento y creo que han sido 48 horas muy divertidas", apuntó.

A sus 37 años, el cubano Aroldis Chapman registró los dos primeros outs de la novena entrada, mientras que Bryan Baker retiró a Sal Stewart para asegurar la victoria.

La Liga Americana logra su cuarto triunfo en las últimas seis ediciones del Juego de las Estrellas.

Junior Caminero se fue de 1-0. Recibió un pelotazo en el tercero y fue reemplazado.

Soto y López, por la Nacional se fueron cada uno de 2-1 y un ponche.