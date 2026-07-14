Los ChiSox firman con bono récord de US$ 10.3 millones a Roch Cholowsky, primer pick del draft 2026

Roch Cholowsky en acción con la universidad de UCLA durante un partido del torneo de béisbol de la NCAA. ( FUENTE EXTERNA )

Roch Cholowsky ya es oficialmente miembro de la organización de los Chicago White Sox, consolidando un movimiento estratégico que promete redefinir el futuro de la franquicia.

Tras ser seleccionado con la primera elección global el sábado para abrir el Draft de la MLB de este año, el campocorto no tardó en estampar su firma en el contrato. La noticia, adelantada por Jim Callis de MLB Pipeline.

El acuerdo económico rompió todos los moldes establecidos en la historia de la liga. Cholowsky garantizó un bono de firma de 10.35 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico para cualquier jugador seleccionado en el Draft de la MLB. Con este monto, superó por más de 1 millón de dólares la marca anterior de 9.25 millones que compartían Chase Burns y Charlie Condon desde 2024.

A pesar del impacto de la cifra, la gerencia de Chicago ejecutó una jugada maestra en las finanzas del equipo.

El bono pactado resultó ser 1.6 millones de dólares inferior al valor asignado (slot value) para la primera posición del draft. Esta diferencia representa un ahorro crucial que los White Sox redistribuirán en su presupuesto de firmas, permitiendo blindar un sistema de ligas menores que ya se cuenta entre los más sólidos del béisbol.

Lo tenían observado

El origen del fenómeno Cholowsky se sitúa en la Universidad de California en Los Ángeles, donde el jugador de 21 años deslumbró al país.

Como estrella indiscutible de UCLA, acumuló galardones de élite al ser nombrado Jugador del Año de la Big Ten en 2025 y 2026, además de recibir el premio al Jugador Defensivo del Año de dicha conferencia.

Su vitrina se completó con el Premio Brooks Wallace en 2025 y su nominación como finalista al prestigioso Premio Golden Spikes en 2026.

Su última campaña en el béisbol universitario justificó plenamente el revuelo de las oficinas centrales de Chicago. En la temporada 2026, Cholowsky castigó el pitcheo rival con una línea ofensiva de .320/.452/.636, sumando 21 jonrones, 60 carreras impulsadas y un asombroso equilibrio de 36 bases por bolas frente a 36 ponches.

Su liderazgo llevó a los Bruins a conquistar el puesto número 1 en el torneo de la División I de la NCAA.

La histórica firma fue posible gracias a la billetera sin precedentes que manejaba la novena de la Ciudad de los Vientos.

Los Chicago White Sox contaban con el mayor fondo de bonificaciones del Draft 2026, una bolsa total de US$ 20.4 millones.

Con la joya de la corona asegurada y capital de sobra para el resto de sus selecciones, el equipo inicia un emocionante capítulo deportivo de la mano de su nuevo campocorto franquicia.