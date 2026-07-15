Lidom y Fenapepro inician negociaciones para renovar su Convenio Colectivo para la pelota invernal

Vista de la reunión entre lla Lidom y Fenapepro. ( FUENTE EXTERNA )

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO) iniciaron este miércoles las conversaciones con miras a la renovación del Convenio Colectivo suscrito entre ambas instituciones el 25 de octubre de 2021.

Para este proceso de negociación, ambas entidades designaron las comisiones que representarán sus respectivos intereses durante las reuniones de trabajo.

La comisión de LIDOM está integrada por su presidente, Vitelio Mejía Ortiz; el vicepresidente, Winston Llenas; los presidentes de Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Miguel Guerra, Wilhem Lawrence Riggio, y Alfredo Acebal Rizek, respectivamente; además de Jorge Torres, Valentín Contreras, coordinador de operaciones de la liga, y Yerik Pérez, director de proyectos de LIDOM.

Asimismo, forman parte de la comisión por LIDOM el secretario de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued; el gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente; el director de operaciones de los Leones del Escogido, José Gómez; el gerente general de los Toros del Este, Jesús Mejía; el gerente general de los Gigantes del Cibao, Jaylon Pimentel, y el vicepresidente ejecutivo de las Estrellas Orientales, Pavel Aguiló.

Sindicato de peloteros

En representación de FENAPEPRO participan su presidente, Erick Almonte; el vicepresidente, Esteban Germán; el director ejecutivo, José Montero; José Rodríguez, y los expeloteros Juan Francisco y Hanser Alberto.

Previo al inicio de los trabajos, los presidentes de ambas instituciones, Vitelio Mejía Ortiz y Erick Almonte, coincidieron en destacar la disposición de LIDOM y FENAPEPRO de desarrollar un proceso de diálogo abierto, respetuoso y constructivo, orientado a alcanzar acuerdos que beneficien tanto a las franquicias como a los jugadores del béisbol invernal dominicano.