MLB anuncia su calendario 2027: Netflix transmitirá la Noche Inaugural y el Derby de Jonrones

Foto de archivo de un Día Inaugural en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) comenzaron a marcar el camino hacia la temporada de 2027 con el anuncio oficial de su calendario de temporada regular, una campaña que llegará con varias novedades tanto en el terreno de juego como en la manera en que los aficionados seguirán los principales eventos del béisbol.

La acción arrancará el miércoles 24 de marzo con un partido de la Noche Inaugural que será transmitido en exclusiva por Netflix, aunque los equipos protagonistas de ese compromiso aún no han sido revelados.

El tradicional Día Inaugural se disputará apenas un día después, el jueves 25 de marzo, con una cartelera de 14 encuentros que pondrá en marcha oficialmente la nueva campaña.

La fecha quedará registrada en los libros de historia al convertirse en el Día Inaugural tradicional más temprano celebrado por las Grandes Ligas, dejando claro el interés de MLB por optimizar su calendario sin considerar los juegos especiales o las aperturas internacionales. La primera jornada con los 30 equipos en acción llegará el sábado 27 de marzo.

A lo largo de la temporada, el calendario contempla actividad para todas las franquicias en algunas de las jornadas más emblemáticas del béisbol.

Entre ellas destacan el Día de Jackie Robinson el 15 de abril, el Día de los Caídos el 31 de mayo, el Día de Lou Gehrig el 2 de junio, la celebración del 4 de julio, el Día del Trabajo el 6 de septiembre y el Día de Roberto Clemente el 15 de septiembre, fechas que cada año sirven para rendir homenaje a figuras históricas y valores fundamentales del deporte.

Uno de los momentos más esperados llegará durante la pausa del Juego de Estrellas. El legendario Wrigley Field, en Chicago, será la sede del 97.º Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, programado para el martes 13 de julio y con transmisión exclusiva de FOX.

El histórico escenario alcanzará un hito al convertirse en el único estadio activo de las Mayores y apenas el tercero en la historia en albergar cuatro ediciones del Clásico de Media Temporada, reafirmando su lugar entre los parques más emblemáticos del béisbol.

La fiesta continuará un día antes con el Derby de Jonrones T-Mobile 2027, que también estrenará una nueva plataforma de transmisión al emitirse exclusivamente por Netflix el lunes 12 de julio.

Como es tradición en Chicago, jugadores y aficionados estarán atentos a la dirección del viento en Wrigley Field, un factor que suele influir de manera decisiva en la espectacularidad del concurso de cuadrangulares.

Se reanuda la acción

Tras el receso del Juego de Estrellas, la temporada retomará su curso el jueves 15 de julio con un partido único que será ntransmitido por ESPN y servirá como apertura del tercer Rivalry Weekend organizado por MLB.

La programación incluirá 11 series entre rivales de ligas opuestas y otros cuatro enfrentamientos regionales, una propuesta diseñada para aumentar la emoción de la segunda mitad de la campaña y fortalecer las rivalidades que atraen a millones de aficionados.

La temporada regular concluirá el domingo 26 de septiembre, cerrando un calendario que combina tradición e innovación. Con el protagonismo de nuevas plataformas de transmisión, escenarios históricos y fechas conmemorativas que resaltan el legado del béisbol, las Grandes Ligas buscan ofrecer una campaña de 2027 que mantenga el interés de los fanáticos desde el primer lanzamiento hasta el último out.