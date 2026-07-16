Juan Soto, el más joven en disputar el Juego de Estrellas con cuatro clubes

Juan Soto volvió al Juego de Estrellas tras faltar al de 2025. ( AFP )

La extraordinaria habilidad para batear que Juan Soto trajo de fábrica y ha perfeccionado con disciplina militar no solo le ha convertido en una figura de alcance global, le reventó sus cuentas bancarias y lo tiene en ruta a la inmortalidad. También lo ha hecho un habitual ingresando a círculos exclusivos.

Al asistir el martes en Filadelfia a su primer Juego de Estrellas como un Mets, el jardinero ya ha visitado el clásico encuentro con los cuatro uniformes que se ha puesto desde que llegó a las Grandes Ligas en 2018.

Soto debutó en la gran vitrina de mitad de campaña con los Nacionales en 2021 y regresó en 2022; en 2023 lo hizo con los Padres y en 2024 con los Yankees.

Con 27 años, es el jugador que llega a su cuarto encuentro con clubes distintos a la menor edad. Dejó atrás al inmortal puertorriqueño Roberto Alomar, que tenía 31 en 1999 cuando lo hizo para Cleveland tras vestirse antes de Padres, Blue Jays y Orioles.

Soto lo hace dentro de un contrato a largo plazo, pero que tiene cláusula de salida suya que puede activar tras la quinta campaña (2029).

De acuerdo a Baseball-Reference, solo dos peloteros fueron convocados al All-Star con cinco uniformes distintos; Gary Sheffield y Moisés Alou.

El hijo de Felipe asistió como parte de los Expos (1994), Marlins (1997), Astros (1998, 2001), Cubs (2004) y Giants (2005) en una carrera de 17 campañas que incluyó pasar por siete organizaciones.

El club al que entra Soto

Hay otros cinco que llegaron al Juego de Estrellas con cuatro clubes: Rich “Goose” Gossage, Lee Smith, Craig Kimbrel, Alomar y el montecristeño Nelson Cruz.

En el caso de Cruz, quien asistió en siete ocasiones, su primera convocatoria llegó en 2009 cuando tenía 28 años con los Rangers. Regresó con Texas en 2013, luego estuvo con Orioles (2014), Marineros (2015, 2017 y 2018) y estuvo por última vez en 2021, con los Mellizos, con 40 años.