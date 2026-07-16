Wander Franco queda fuera de Juegos Centroamericanos: no fue inscrito a tiempo en lista preliminar

Wander Franco finalmente no podrá integrar la selección dominicana de béisbol que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, debido a que no fue inscrito dentro del plazo establecido en la lista preliminar de atletas, requisito indispensable para formar parte del roster oficial.

La confirmación fue ofrecida por el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, quien explicó que el campocorto no figuró en la denominada "lista larga", por lo que reglamentariamente no puede ser agregado al equipo definitivo.

La decisión pone fin a las gestiones que realizaba la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), cuyo presidente, Juan Núñez, había informado este jueves que la entidad trabajaba junto al COD para intentar inscribir al jugador mediante la plataforma oficial de los Juegos.

"Nosotros como Federación Dominicana de Béisbol hemos estado haciendo los trámites con el Comité Olímpico Dominicano a fin de que nos permitan inscribir a través de la plataforma a Wander para que juegue con nosotros. Esperamos y estamos muy confiados en que recibiremos una respuesta positiva", había declarado Núñez.

El dirigente también sostuvo que, desde el punto de vista legal, el pelotero podía ser convocado.

"Él no tiene ningún impedimento. Conserva todas sus facultades legales. Jurídicamente hablando, él no tiene ningún impedimento", afirmó.

Sin embargo, el obstáculo terminó siendo de carácter administrativo y reglamentario, no jurídico.

La inscripción previa era obligatoria

De acuerdo con fuentes de la dirección técnica de la delegación dominicana, cada país debía presentar con antelación una lista preliminar o "lista larga", integrada por una preselección de jugadores de la que posteriormente sale el roster definitivo.

Las normas establecen que un atleta que no haya sido incluido dentro de los plazos fijados para esa lista no puede ser agregado posteriormente al equipo final.

Según reveló una fuente de la Federación Dominicana de Béisbol a CDN Deportes, Franco sí fue considerado por la gerencia y el cuerpo técnico como una opción para integrar la selección nacional, pero su ausencia en la inscripción inicial impidió completar el proceso.

Un caso que generó debate

La posible convocatoria del exjugador de los Rays de Tampa Bay había generado amplio debate debido a la situación judicial que ha enfrentado en los últimos años.

Recientemente, Franco fue condenado a una pena de prisión suspendida tras un proceso relacionado con una menor de edad. Además, permanece en licencia administrativa de las Grandes Ligas mientras se define su futuro profesional.