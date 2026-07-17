Aaron Judge sigue sin alta para regresar a la alineación de los Yankees de Nueva York

Acabado el parón por el Juego de las Estrellas, los Yankees de Nueva York reportaron este viernes que el estelar Aaron Judge seguirá de baja por la fractura de costilla sufrida en junio.

Judge no participará de esta forma en la apasionante serie de fin de semana ante los Dodgers de Los Ángeles que arranca este viernes en el Bronx.

Triple ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga Americana, "El Juez" está parado desde que el 4 de junio le diagnosticaron una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho.

El californiano, que llevaba varias semanas jugando adolorido, expresó este viernes su optimismo en recuperarse a tiempo de competir en esta temporada de las Grandes Ligas de béisbol.

"No veo por qué no", afirmó el bateador, que aseguró que su rehabilitación va por buen camino pese a que no ha podido retomar sus entrenamientos de tren superior.

Judge, de 34 años, acumuló 17 jonrones, con un promedio de bateo de .248, y 38 carreras impulsadas en los 59 juegos que disputó en la primera mitad de esta campaña.

Sin su líder, los Yankees tienen un registro negativo de 18-19 y están a 2,5 victorias de los líderes de la división Este de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay.