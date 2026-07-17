Oficial: El COD descarta inscribir a Wander Franco en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Wander Franco se presentó a los entrenamientos del equipo nacional que se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El anhelo de Wander Franco de volver a los terrenos de juego representando a la República Dominicana ha chocado con un muro burocrático e insalvable.

El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de su dirección técnica, emitió un comunicado oficial la tarde del viernes para aclarar de manera definitiva la situación del pelotero, confirmando que no podrá participar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que inician el viernes 24 de julio, debido a estrictos plazos organizativos y a que su nombre jamás fue considerado en las listas oficiales.

El organismo deportivo salió al paso de las especulaciones y los rumores que apuntaban a un presunto bloqueo por parte de las autoridades deportivas debido a los complejos antecedentes judiciales del jugador, quien recientemente fue declarado penalmente responsable en el país por el abuso de una menor de edad.

Sin embargo, el COD enfatizó que su exclusión responde única y exclusivamente a una situación de orden técnico y de calendario que ya expiró. Este viernes, Franco se presentó a la sede de entrenamientos de la selección nacional, en Guerra, donde comenzó a trabajar.

Los plazos fatales de la inscripción

De acuerdo con el informe de la dirección técnica del COD, el proceso de registro para la delegación quisqueyana se llevó a cabo bajo estrictas normativas internacionales que cuentan con fechas límite inamovibles.

El plazo establecido para inscribir a los atletas, técnicos y oficiales en la denominada "lista larga" inició formalmente el 25 de diciembre de 2025 y concluyó el 26 de abril de 2026.

Con el fin de otorgar una oportunidad adicional a las distintas disciplinas, dicho período fue prorrogado por los organizadores del evento regional hasta el 11 de mayo del presente año. A pesar de esta extensión en el calendario, el nombre del campocorto dominicano nunca estuvo sobre la mesa.

Sin rastro en la lista de Fedobe

El COD reveló un dato contundente: la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) cumplió en tiempo y forma con el trámite, llegando a inscribir a un total de 306 personas entre atletas, entrenadores y delegados para conformar el universo del cual saldrá el equipo nacional.

No obstante, en este extenso listado enviado por la federación de la disciplina, "NUNCA FIGURÓ" el nombre de Wander Franco. Al no formar parte de este registro inicial obligatorio, resulta jurídicamente imposible para el comité olímpico añadirlo a la convocatoria final.

La máxima entidad del olimpismo dominicano sostuvo con firmeza que "no existe mala intención" ni persecución alguna en contra del jugador por parte de las instituciones deportivas locales. Simplemente se trata del cumplimiento de un reglamento técnico internacional aplicable a todos los atletas por igual.

Con esta resolución, las puertas del ciclo olímpico inmediato se cierran para un Franco que, con su carrera en las Grandes Ligas virtualmente sepultada debido a las restricciones migratorias de los Estados Unidos asociadas a su condena, buscaba en el escenario regional una vía de escape y redención deportiva que tendrá que seguir esperando.