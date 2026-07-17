Elly de la Cruz dispara su jonrón 16 en triunfo de los Rojos 7-2 sobre los Rockies

Elly de la Cruz ( AFP )

Elly de la Cruz encabezó la ofensiva de los Rojos de Cincinnati, que derrotaron 7-2 a los Rockies de Colorado la noche del viernes. El dominicano tuvo una actuación perfecta al bate, al terminar de 5-4 con tres sencillos, un cuadrangular, una carrera impulsada y dos anotadas.

En el tercer episodio, De la Cruz conectó su jonrón número 16 de la temporada. Abrió el encuentro con un sencillo y anotó la primera carrera de Cincinnati tras un doble de Sal Stewart.

El jonrón de De la Cruz fue un palo solitario en el noveno capítulo contra Jeff Criswell.

Spencer Steer también fue figura al conectar dos cuadrangulares, uno de ellos dentro del parque, mientras que Eugenio Suárez disparó un vuelacercas seguido al de Steer en la sexta entrada para ampliar la ventaja de los Rojos.

Brady Singer trabajó siete entradas de dos carreras y cuatro imparables, con seis ponches, para acreditarse la victoria de Cincinnati.