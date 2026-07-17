El campocorto dominicano Wander Franco se integró este viernes a los entrenamientos de la selección nacional de béisbol, manteniendo viva la esperanza de recibir una oportunidad para representar a la República Dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Franco se puso a disposición del cuerpo técnico encabezado por Félix Fermín Jr., mientras la gerencia general, dirigida por Luis Polonia Jr., y la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) continúan realizando las gestiones correspondientes para procurar su incorporación al equipo nacional.

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Sin impedimentos legales

El presidente de Fedobe, Juan Núñez, ha reiterado que el jugador no posee impedimentos legales que le impidan representar al país y que la Federación mantiene la confianza en que su caso pueda ser evaluado por las autoridades competentes.

En ese sentido, Fedobe mantiene la esperanza de que el caso de Wander Franco pueda recibir un tratamiento especial, entendiendo que corresponde a las instancias organizadoras valorar cualquier posibilidad reglamentaria que permita su incorporación.

La presencia del jugador en los entrenamientos refleja su disposición de vestir el uniforme de la selección nacional y de mantenerse preparado para responder de inmediato en caso de que se produzca una decisión favorable.

Mientras tanto, el equipo dominicano continúa su preparación con miras al torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.