Esmerlyn Valdez comanda una vez más el ataque de los Piratas

Los maderos de los Piratas de Pittsburgh tronaron con fuerza en patio ajeno. Con una ofensiva implacable encabezada por los cuadrangulares de Esmerlyn Valdez, Jacob González y Nick Gonzales, la novena visitante apaleó 7-1 a los Guardianes de Cleveland en el primer choque de una doble cartelera sabatina.

La victoria no solo extendió a cuatro la racha de triunfos consecutivos de los bucaneros, sino que frenó en seco una seguidilla idéntica de los locales, quienes sufrieron un duro revés en sus aspiraciones divisionales.

El ataque de los Piratas descifró temprano los envíos del abridor de Cleveland, Gavin Williams (10-5), quien vivió una de sus tardes más complicadas del año.

La fiesta comenzó en el segundo episodio cuando Jacob González conectó un monstruoso cuadrangular de 428 pies por todo el jardín derecho, llevándose por delante a Tyler Callihan.

Aunque Williams logró enderezar el rumbo ponchando a 11 bateadores para igualar su mejor marca de la campaña 2026, el sexto capítulo fue su perdición: Valdez y Nick Gonzales se volaron la barda de forma consecutiva para elevar la ventaja a 5-1 y sentenciar su salida del encuentro tras permitir cinco anotaciones.

Desde el montículo de Pittsburgh, el diestro Jared Jones (2-1) firmó una apertura histórica mientras continúa bajo un estricto límite de lanzamientos debido a su pasada cirugía reconstructiva de codo.

Jones abanicó a nueve rivales (su máximo de la temporada) en cinco sólidas entradas donde solo permitió tres imparables y una carrera. El abridor retiró en fila a los primeros ocho bateadores que enfrentó, extendiendo una increíble racha que acumulaba desde principios de mes.

El fin de una racha inmaculada

Fue en la tercera entrada cuando Steven Kwan conectó un sencillo que rompió el encanto. Con ese imparable, Kwan detuvo una espectacular seguidilla de Jones de 30 outs consecutivos sin permitir libertades, un dominio absoluto que el lanzador había iniciado el 2 de julio ante Filadelfia y que incluyó seis episodios perfectos frente a Atlanta el 8 de julio. Inmediatamente después del hit, Travis Bazzana remolcó la única carrera de los Guardianes con un triple, pero la rebelión local fue contenida rápidamente por el bullpen filibustero.

La respuesta de los visitantes llegó en el sexto acto gracias al bate del encendido novato Esmerlyn Valdez. Con Bryan Reynolds a bordo tras conectar uno de sus dos hits del juego, el jardinero dominicano desapareció la pelota por el jardín central para sumar su undécimo cuadrangular en apenas 29 compromisos en las Grandes Ligas. Valdez ha tenido un mes de julio de ensueño, acumulando 17 carreras impulsadas en el mes y un total de 29 en lo que va de la temporada regular, consolidándose como una pieza fija en el engranaje ofensivo de su equipo.

Rumbo al comodín

Pittsburgh aseguró el encuentro en la octava entrada aprovechando el descontrol del relevista Matt Festa, anotando dos carreras más gracias a un elevado de sacrificio de Ryan O'Hearn y un lanzamiento descontrolado que aprovechó Brandon Lowe. El relevo de Carmen Mlodzinski con tres entradas en blanco e Isaac Mattson en el noveno cerraron la persiana.

Con este triunfo, los Piratas se colocaron a un solo juego del último boleto de comodín de la Liga Nacional, en un partido que debió jugarse el viernes pero que fue pospuesto debido a la mala calidad del aire provocada por los incendios forestales de Canadá.