Fernando Tatis Jr. truena con su sexto jonrón de la campaña en derrota ante Reales

El poder del dominicano Fernando Tatis Jr. no fue suficiente para rescatar a unos náufragos Padres de San Diego en territorio hostil. Con un panorámico cuadrangular solitario en la tercera entrada que superó la barda del jardín izquierdo, el sensacional patrullero quisqueyano descorchó la única anotación de su equipo y rompió el encanto del pitcheo rival.

Sin embargo, su estacazo quedó en una mera anécdota solitaria dentro de una tarde gris para la ofensiva californiana, que terminó cayendo apaleada 6-1 ante los Reales de Kansas City en el Ewing M. Kauffman Stadium, hilvanando una preocupante racha de 18 derrotas en sus últimos 23 compromisos disputados fuera de casa.

Pérez acecha el trono de Brett

La contraparte y gran figura de la tarde fue el eterno receptor venezolano Salvador Pérez, quien utilizó la jornada sabatina para ponerse a las puertas de la inmortalidad en la franquicia de Misuri.

Pérez castigó el relevo de San Diego en el sexto episodio con un soberbio jonrón de dos carreras que blindó la pizarra y desató la locura en las tribunas.

Con este bambinazo, el legendario careta se colocó a solo dos vuelacercas de igualar el sagrado récord histórico de la organización de 317 cuadrangulares, el cual permanece desde hace décadas en manos del miembro del Salón de la Fama, George Brett.

El marco defensivo de los Reales estuvo respaldado por la inspiradora historia del veterano Randy Dobnak, quien asumió la responsabilidad de la lomita como abridor de emergencia en lo que apenas representaba su tercera aparición de la campaña 2026.

Dobnak, quien no iniciaba un compromiso en las Grandes Ligas desde el ya lejano año 2021, batalló con el corazón a lo largo de 4 entradas y un tercio de labor.

A pesar de enfrentar serios problemas de control al otorgar cuatro bases por bolas y permitir cuatro imparables, el derecho supo fajarse en los momentos cumbre, permitiendo únicamente el daño colateral provocado por el madero de Tatis Jr.

A diferencia de la novena de Kansas City, que atacó temprano al abridor Griffin Canning (1-8) gracias a un jonrón de dos carreras de Lane Thomas en el primer capítulo y un doblete remolcador del novato Jac Caglianone en la tercera, San Diego fue un monumento al desperdicio ofensivo.

Los maderos de los Frailes se congelaron por completo al registrar un funesto promedio de 1-9 con corredores en posición de anotar, dejando escapar múltiples oportunidades de meterse en el encuentro. Ni los dos dobletes de Ty France ni el juego de dos imparables de Jake Cronenworth pudieron evitar el colapso de un equipo que parecía maniatado mentalmente ante la presión.

Doble matanza clave

El bullpen de los Reales, liderado por el ganador Daniel Lynch IV (3-2) junto a Steven Cruz, Beck Way y Eli Morgan, se encargó de colocar los candados definitivos exhibiendo una defensiva de filigrana.

En el quinto episodio, con las bases llenas y un solo out amenazando la ventaja local, Cruz obligó al estelar Manny Machado a batear para un roletazo de doble matanza por la vía 6-4-3 que extinguió el peligro.

La historia se repitió de forma casi idéntica en la sexta entrada cuando, con corredores en las esquinas, Lynch indujo a Miguel Andújar a fallar con otro double play, sellando la cuarta victoria consecutiva en casa para Kansas City y asegurando la serie particular ante su fanaticada.