Los Astros pierden a Jeremy Peña y Christian Walker por lesiones

El fantasma de las lesiones volvió a ensañarse con los Astros de Houston en una jornada sabatina que dejó un sabor sumamente amargo en el clubhouse tejano.

Durante el compromiso frente a los Orioles de Baltimore, la organización sideral sufrió un doble golpe demoledor al perder en entradas consecutivas a dos de sus pilares defensivos y ofensivos más importantes. El campocorto dominicano Jeremy Peña y el inicialista Christian Walker se vieron obligados a abandonar prematuramente el terreno de juego debido a molestias físicas, encendiendo de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico comandado por el mánager Joe Espada.

La primera señal de preocupación llegó en la parte baja de la tercera entrada, durante la segunda aparición en el plato del torpedero quisqueyano Jeremy Peña frente a los envíos del zurdo Trevor Rogers. Peña comenzó a mostrar evidentes gestos de dolor y rigidez en sus extremidades en plena caja de bateo, lo que motivó el ingreso inmediato del piloto Joe Espada y de un miembro del personal de asistencia médica.

Aunque el pelotero intentó mantenerse firmemente en el turno, terminó ponchándose y fue reemplazado de inmediato a la defensiva por Nick Allen al abrirse el cuarto episodio. Posteriormente, la gerencia de los Astros emitió un comunicado informando que el jugador sufrió un calambre en el tendón de la corva.

Un historial delicado

La gravedad aparente del calambre sufrido por Peña mantiene en vilo a la fanaticada debido a los antecedentes médicos que arrastra el jugador en la presente temporada regular.

El campocorto ya se había perdido un total de 32 compromisos en la primera mitad del año debido a una delicada distensión de grado 1 precisamente en esa misma zona del tendón de la corva.

Esta nueva recaída frena en seco el gran ritmo de Peña, quien en los 52 partidos que ha podido disputar en la campaña venía registrando una sólida línea ofensiva con seis cuadrangulares, 22 carreras remolcadas y un destacado porcentaje de embasarse de .357.

La mala fortuna de los locales no terminó ahí, pues apenas un inning más tarde la tragedia deportiva volvió a golpear la inicial de Houston.

En la parte baja del cuarto capítulo, el slugger Christian Walker también acusó molestias físicas durante su respectivo turno al bate, recibiendo la atención inmediata del mánager y del preparador físico en el plato.

Walker no pudo continuar y se retiró hacia los camerinos de inmediato, cediendo su lugar al bateador emergente LaMonte Wade Jr. El informe oficial emitido por el club determinó que la salida del primera base se debió a una severa rigidez en la cadera derecha, una baja sensible para un bateador que acumula 20 jonrones y 58 impulsadas en 97 juegos.

Con dos de sus máximas figuras fuera de combate en el primer tercio del encuentro, el desarrollo del partido ante los Orioles pasó a un plano completamente secundario para la directiva de Houston.

La profundidad del roster de los Astros se pondrá a prueba en los próximos días mientras se espera el veredicto definitivo de los exámenes médicos de ambos peloteros. Perder a la solvencia defensiva de Peña y al poder productor de Walker al mismo tiempo representaría un desafío mayúsculo para una escuadra que se encuentra en plena batalla por los puestos de vanguardia en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.