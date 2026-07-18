Los Rojos amarran a Chase Burns hasta el 2033 con un pacto de US$ 105 millones

Chase Burns hizo su primera apertura con los Cincinnati Reds enfrentando nada menos que a los New York Yankees en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los Rojos de Cincinnati sacudieron el mercado de las Grandes Ligas este sábado al asegurar a su joya más preciada para la próxima década.

La gerencia del club anunció de manera oficial una monumental extensión de contrato por siete años y 105 millones de dólares con su lanzador estrella Chase Burns.

Con apenas 23 años de edad, el indomable serpentinero derecho hizo historia al recibir la mayor cantidad de dinero garantizado para cualquier lanzador en las Mayores con menos de cuatro años de tiempo de servicio, amarrando un acuerdo que comenzará a regir la próxima temporada y se extenderá formalmente hasta el año 2033.

"Todavía no se siente real", confesó un conmovido Burns en declaraciones exclusivas para The Cincinnati Enquirer, añadiendo con profunda madurez que lo más importante en esta nueva etapa es mantenerse humilde y con hambre de triunfo.

La meteórica carrera del lanzador justifica cada centavo invertido; tras ser elegido como la segunda selección global del Draft de la MLB en 2024, Burns ha tenido un ascenso meteórico desde su debut en la campaña 2025.

En la presente temporada regular, el diestro se ha consagrado como el verdadero as de la rotación con una impresionante marca de 11 victorias y solo una derrota en 18 aperturas, además de presumir una microscópica efectividad de 2.54 que lo ubica como el quinto mejor de todo el negocio.

Uno-dos especial

La multimillonaria firma de Burns no es un hecho aislado, sino la consolidación de una ambiciosa estrategia gerencial encabezada por Nick Krall, presidente de operaciones de béisbol de los Rojos.

Al asegurar a Burns, la novena de Ohio garantiza un temible uno-dos en la parte alta de su rotación de abridores para el futuro a largo plazo, complementando el pacto de seis años y 53 millones de dólares que firmaron con el también estelar derecho Hunter Greene en 2023.

Con un roster que promedia apenas 28.5 años de edad según registros de ESPN, Cincinnati envía un mensaje contundente al resto de la liga de que su talentoso núcleo joven está listo para competir al más alto nivel.

El histórico movimiento financiero recibió el aplauso inmediato del experimentado mánager de los Rojos, Terry Francona, quien destacó que este pacto envía un mensaje de estabilidad y ambición sumamente positivo para toda la organización.

El timonel sabe que cuenta con un brazo de élite cuyos oponentes apenas le batean para un anémico promedio de .206, acumulando 118 ponches a cambio de solo 37 pasaportes en el año.

La afición de Cincinnati ya cuenta los días para ver nuevamente en acción a su multimillonario lanzador, quien tiene programada su próxima apertura para este martes cuando le toque abrir fuego como visitante frente a los Marineros de Seattle.

Más allá de los impresionantes números y las cláusulas financieras que incluyeron un bono de dos millones de dólares por la firma, la histórica jornada sabatina dejó una divertida e insólita anécdota de camerino que retrasó momentáneamente la conferencia de prensa.

Justo antes de que el serpentinero pudiera estampar su firma oficial en los documentos legales, una taza de café se derramó accidentalmente sobre el papeleo original en las oficinas del club.

El imprevisto obligó al personal administrativo a imprimir rápidamente un juego de copias completamente nuevo para que, finalmente limpios de cafeína, Burns y los directivos pudieran sellar formalmente el trato que promete devolver la gloria de un campeonato a la ciudad de Cincinnati.