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Jeremy Peña
Jeremy Peña

Jeremy Peña dispara grand slam en el día del retorno de Ronel Blanco tras cirugía Tommy John

Su compatriota Enyel de los Santos logró su primer triunfo

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    Jeremy Peña dispara grand slam en el día del retorno de Ronel Blanco tras cirugía Tommy John
    Jeremy Peña (AFP)

    Jeremy Peña fue la figura ofensiva de los Astros de Houston al conectar un grand slam que encabezó un racimo de seis carreras en la segunda entrada, guiando a su equipo a una victoria de 8-5 sobre los Marlins de Miami para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

    El campocorto dominicano disparó el segundo grand slam de su carrera, mientras que Yordan Álvarez añadió dos cuadrangulares para respaldar la ofensiva de Houston.

    El también dominicano Enyel de los Santos (1-3) se acreditó la victoria tras relevar a su compatriota Ronel Blanco en el quinto episodio. Lanzó una entrada y un tercio, permitió un hit y mantuvo el control del encuentro para conseguir su primer triunfo de la temporada.

    Pasaron 429 días antes de que Blanco ocupara el montículo.

    Blanco, en su primera apertura desde que se sometió a la cirugía Tommy John, trabajó 4.2 entradas con ocho ponches, mientras Josh Hader aseguró el salvamento pese a permitir una carrera en el noveno inning.

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