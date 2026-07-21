Resuelto el impase: LIDOM anuncia participación de República Dominicana en la Serie del Caribe Kids

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció este martes su participación en la Serie del Caribe Kids 2026 a celebrarse en Nayarit, México, después de haber quedado resueltos, con el apoyo de la aerolínea nacional Arajet, los temas de logística de la transportación aérea de la delegación.

LIDOM explicó que, tal y como expuesto en su comunicado anterior, la alta demanda de asientos aéreos para las mismas fechas por atletas saliendo del país en ocasión de la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe había originado una doble dificultad, por un lado el encarecimiento de los asientos, y por otro lado, y más importante, las rutas posibles para el transporte de la delegación implicaban en algunos casos tres vuelos y en otros casos dos vuelos y cuatro horas de viaje por carretera, opciones inaceptables, a juicio de la liga, por tratarse de menores de edad.

Con la colaboración de Arajet la delegación dominicana viajará directamente a ciudad México y desde el mismo aeropuerto de llegada abordarán otro vuelo hasta su lugar de destino.

Por otra parte, LIDOM explicó que la Serie del Caribe Kids es un evento organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), entidad de la que forma parte como miembro pleno y en cuya representación participa en dicho torneo.

La institución precisó que, aunque el equipo representativo de LIDOM ha sido tradicionalmente el campeón del torneo U-12 de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), no se trata de una delegación oficial del Estado dominicano, ni de un programa gubernamental, sino de una representación privada organizada por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y manejada comercialmente por la entidad concesionaria de esos derechos, Adcio Media, que con mucho éxito ha manejado las anteriores dos ediciones de la Serie del Caribe Kids y seis ediciones de la Serie del Caribe de adultos.

LIDOM aclaró, además, que el Estado dominicano en sentido general, ni el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) en sentido particular, tienen ninguna vinculación, ni obligación con el evento Serie del Caribe Kids, y que LIDOM no ha requerido ayuda gubernamental para el evento.

Por otra parte, LIDOM resaltó que dado el escaso tiempo disponible para la organización de su participación en el evento se generaron dificultades para su comercialización.

LIDOM quiere dejar constancia del firme compromiso y disposición de Adcio Media, su socio estratégico en la comercialización del evento, que ha asumido conjuntamente con la Liga la responsabilidad de su participación a pesar de las circunstancias.

Finalmente, LIDOM aclara que no ha autorizado a ninguna persona física o entidad jurídica a organizar recolecciones de fondos para cubrir gastos de la Serie del Caribe Kids.