VIDEO | Con sus dos jonrones, Manny Machado hilvana una racha de 12 juegos embasándose

Manny Machado de los Padres de San Diego. ( SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP) )

El madero del "Ministro de la Defensa", Manny Machado, tronó con toda su fuerza la noche del martes en el Truist Park. El tercera base de los Padres de San Diego asumió el liderazgo ofensivo de su equipo al despachar un par de cuadrangulares solitarios, guiando una contundente victoria 8-3 sobre los Bravos de Atlanta que no solo nivela la crucial serie de cuatro compromisos a un triunfo por bando, sino que ratifica las serias aspiraciones de los californianos de cara a la postemporada.

La importancia de este encuentro radicaba en la necesidad inmediata de los Padres de responder tras el revés del lunes. San Diego ha sabido jugarle sin complejos a los Bravos este año, sumando ya cuatro triunfos en cinco enfrentamientos directos en lo que va de campaña, un factor que cobra un peso específico enorme si ambos conjuntos terminan disputando los boletos de comodín en la Liga Nacional.

Los dos jonrones

El espectáculo de Machado comenzó a edificarse en la parte alta de la quinta entrada. En ese episodio, el antesalista castigó la esférica con un cañonazo que recorrió 412 pies de distancia por todo el jardín izquierdo.

3-0 swinging, 3-0 crushing



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Lejos de conformarse, Machado volvió a la carga apenas una entrada más tarde, en el sexto acto, depositando la pelota a 418 pies de profundidad por el bosque central, completando una jornada de 5-2 con dos carreras anotadas y dos remolcadas.

Manny Machado adds on for the @Padres with his second homer of the night! pic.twitter.com/Bfz4gWKF3g — MLB (@MLB) July 22, 2026

Con esta soberbia exhibición de poder, Machado sumó su segundo partido consecutivo conectando cuadrangular, tras haberse volado la barda también en el choque del lunes. El antesalista llegó de esta manera a los 22 jonrones en la presente temporada regular y extendió una valiosa racha que lo mantiene embasándose de forma segura en 12 compromisos de manera consecutiva.

La fiesta de cuadrangulares de los frailes no se limitó únicamente a la producción del antesalista estrella. San Diego también contó con los estacazos de vuelta completa del novato Jackson Merrill y de la superestrella dominicana Fernando Tatis Jr., quien coronó una noche espectacular al irse de 5-3 con tres carreras impulsadas y despachar un misil de 474 pies en el octavo episodio, el cual se convirtió oficialmente en el vuelacercas más largo conectado en las Grandes Ligas en lo que va de temporada.

111 MPH off the bat, 474 feet into the bleachers



This ball did not stand a CHANCE against Fernando Tatis Jr.!



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El más largo

En el partido, estelar jardinero dominicano Fernando Tatis Jr. se destacó al conectar un descomunal cuadrangular de 474 pies, consagrándose oficialmente como el batazo de cuatro esquinas más largo en lo que va de la temporada 2026 de la MLB.

El histórico estacazo llegó en la parte alta de la octava entrada en el Truist Park, cuando "El Niño" castigó un lanzamiento colgado del relevista JR Ritchie.

La esférica salió despedida a una impresionante velocidad de 111 millas por hora y terminó aterrizando en la zona más elevada de las gradas entre los jardines izquierdo y central, desatando la euforia en la banca de los Padres de San Diego.

Este monstruoso cuadrangular posee un significado especial, ya que superó por apenas un pie el récord previo de la campaña (473 pies), el cual pertenecía curiosamente al receptor de los Bravos de Atlanta, Drake Baldwin.

De acuerdo con las mediciones de Statcast, este es el segundo jonrón con mayor distancia en la carrera de Tatis Jr., solo por detrás de aquel misil de 477 pies que despachó en el Coors Field en la temporada 2021.

Tras finalizar el encuentro con una brillante jornada ofensiva de 5-3 y tres carreras impulsadas, el propio jugador de origen quisqueyano confesó que este batazo se sintió mucho mejor que el de hace cinco años, debido a que este no contó con la ayuda de la fina altura del aire de Colorado.