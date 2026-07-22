Los Medias Rojas ganan el 15vo en línea y empatan marca histórica

Cedanne Rafaela anota en carrera en el primera partido de la doble jornada entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore ( AFP )

Los Medias Rojas de Boston vencieron 6-3 a los Orioles de Baltimore este miércoles para extender su racha de victorias a 15 partidos, igualando así el récord de la franquicia establecido en 1946.

Aroldis Chapman cerró la novena entrada para acreditarse el salvamento número 390 de su carrera, empatando con Dennis Eckersley en el noveno lugar de la lista de todos los tiempos.

Los Medias Rojas tendrán la oportunidad de imponer un nuevo récord de victorias consecutivas para la franquicia en el segundo encuentro de la doble cartelera del miércoles. Ranger Suárez podría ser activado para abrir, o el equipo podría optar por un juego de bullpen. Los Orioles contraatacarán con Kyle Bradish.

El 24 de junio, Boston tenía el peor récord de la Liga Americana con 32-46 antes de ganar 20 de sus siguientes 22 partidos.

El club también tiene una marca de 42-31 bajo el mando del mánager interino Chad Tracy, tras haber despedido a Alex Cora a finales de abril.

Ceddanne Rafaela se fue de 4-2 con un jonrón en el triunfo más reciente de Boston. Jarren Duran impulsó tres carreras, mientras que Willson Contreras y Caleb Durbin aportaron dos hits cada uno.

El impresionante impulso de Boston no solo es un acontecimiento extraordinario dentro de la historia de su propia franquicia.

Esta es apenas la octava racha de 15 o más victorias dentro de una misma temporada en la Era de la Expansión (desde 1961), siendo la más reciente en 2021, cuando los Cardinals ganaron 17 partidos seguidos.

Aquí están las otras seis:

2017 Cleveland: 22 partidos

2002 A's: 20 partidos

2001 Mariners: 15 partidos

2000 Braves: 15 partidos

1991 Twins: 15 partidos

1977 Royals: 16 partidos

En las últimas entradas, el público se encendió anticipando un momento histórico, rugiendo más fuerte con cada out a medida que Aroldis Chapman cerraba el encuentro.

Un equipo que salió de Colorado con un récord de 32-46 el 24 de junio —ocupando el último lugar en la División Este de la Liga Americana y estando mucho más cerca del fondo de la tabla del Wild Card que de la cima— comenzó un repunte extraordinario al día siguiente.

Detalles del partido

Boston ahora se encuentra a seis juegos de los Rays en la división, mientras mantiene la posesión del tercer boleto del Wild Card.

Cualquier duda sobre si la posposición del martes frenaría el impulso del equipo se despejó en la parte baja de la primera entrada, cuando la ofensiva tomó una rápida ventaja de 4-0 gracias a un sencillo remolcador de dos carreras de Caleb Durbin y un triple impulsor de dos carreras de Jarren Duran.

A partir de ahí, siguieron sumando: Duran conectó un elevado de sacrificio en el tercer episodio y Ceddanne Rafaela conectó su noveno jonrón de la temporada, apenas por encima del Monstruo Verde con dos outs en la cuarta entrada.

Mientras la ofensiva ofrecía un respaldo constante, el zurdo novato Jake Bennett lanzó lo suficientemente bien para llevarse la victoria, permitiendo nueve imparables pero solo tres carreras a lo largo de 5 entradas y dos tercios. Bennett no otorgó bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores.