Shohei Ohtani vuelve a lanzar en el bullpen mientras recupera sensaciones en la rodilla

Shohei Ohtani, estrella de los Los Ángeles Dodgers, realizó una sesión de pitcheo en el bullpen antes del juego del miércoles en Filadelfia.

Situación de Ohtani

Ohtani estaba programado para abrir contra los Phillies en el último juego de la serie de tres encuentros. Sin embargo, una irritación en la rodilla izquierda, que ya lo había dejado fuera del Juego de Estrellas de la semana pasada, echó abajo esos planes.

El cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) no lanza desde el 3 de julio. Ohtani recibió una inyección lubricante en su problemática rodilla, la cual no le molesta al momento de batear.

De hecho, estuvo en la alineación del miércoles como primer bateador y bateador designado. Los Dodgers, actuales bicampeones de la Serie Mundial, tienen programada una visita a la Casa Blanca el jueves, su día de descanso, antes de iniciar una serie de tres juegos de visita contra los New York Mets el viernes.

Ohtani realizó alrededor de 30 lanzamientos en el bullpen.

Declaraciones del mánager

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, calificó esto como "una gran señal".

"El césped, el terreno plano, todo eso está bien", comentó Roberts antes del partido. "El brazo está en perfectas condiciones. La verdadera prueba es la mecánica en la pendiente del montículo y cómo apoya la pierna delantera al soltar la bola".

Roberts añadió que los Dodgers aún no tienen un calendario definitivo para el regreso de Ohtani a la lomita.