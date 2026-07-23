Bryan de la Cruz jonronea en su debut con los Filis de Filadelfia

Bryan de la Cruz es recibido por sus compañeros de los Filis. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Bryan De La Cruz debutó con un jonrón solitario en su primer turno al bate con los Filis de Filadelfia el miércoles, enviando la pelota profundamente hacia la zona boscosa del jardín izquierdo.

Su batazo oportuno empató el encuentro de manera inmediata y desató la euforia de los fanáticos en el estadio, inscribiendo su nombre en una selecta lista de jugadores que logran botar la bola en su primer hit con la franquicia.

WELCOME TO PHILADELPHIA, BRYAN DE LA CRUZ! pic.twitter.com/qVnE3KrUaj — Philadelphia Phillies (@Phillies) July 23, 2026

El batazo viajó 404 pies y empató las acciones a tres carreras.

De acuerdo con los reportes analizados en MLB.com, la directiva del equipo ve en De La Cruz un refuerzo de profundidad ideal para el cuerpo de jardineros.

El jardinero derecho e izquierdo, quien llegó a la organización tras firmar un acuerdo previo, busca recuperar la consistencia de sus mejores años en las Mayores valiéndose de su indiscutible fuerza al bate.

De La Cruz tuvo tres apariciones en el plato antes de que Brandon Marsh bateara por él en el noveno episodio.

El plan es que De La Cruz sea titular contra lanzadores zurdos, pero si logra encenderse al bate rápidamente, podría reclamar un puesto en el jardín derecho dado que Gabriel Rincones Jr. ha tenido dificultades en el inicio de su carrera en las Grandes Ligas.

Los Filis, sin embargo, es casi seguro que adquirirán a un jardinero antes de la fecha límite de cambios.

Su relación con los Filis

La irrupción del dominicano añade una interesante competencia interna en las praderas de Filadelfia. Mientras el prospecto Gabriel Rincones Jr. trabaja para asentarse y corregir sus problemas iniciales contra el pitcheo de Grandes Ligas, De La Cruz intentará capitalizar cada oportunidad para asegurar una mayor cantidad de turnos diarios.

No obstante, las especulaciones de la gerencia apuntan a que los movimientos no se detendrán con este llamado. La ventana de traspasos sigue abierta y las necesidades de un equipo con aspiraciones de Serie Mundial obligan a la directiva a mantenerse activa en el mercado de cambios.

Bryan De La Cruz llegó a la organización de los Filis de Filadelfia firmando originalmente un contrato de ligas menores en noviembre de 2025, tras finalizar su campaña previa con la organización de los Yankees y una destacada actuación en la LIDOM.

Su camino hacia el roster principal de Grandes Ligas este mes de julio de 2026 tuvo un giro particular: mientras jugaba en Triple-A con los Lehigh Valley IronPigs, el dominicano ejerció una cláusula de exclusión (opt-out) para buscar oportunidades en Las Mayores.

Para no perderlo, los Filis reaccionaron rápidamente liberándolo un día y firmándolo a un contrato de Grandes Ligas el 5 de julio de 2026, asegurando su espacio en el roster de 40 hombres.