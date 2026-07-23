Vladimir Guerrero Jr. pega hit remolcador y evita que Toronto sea barrido por los Rays

Vladimir Guerrero Jr. volvió a demostrar por qué es el alma ofensiva de los Blue Jays de Toronto.

En un momento crítico donde el equipo arrastraba una racha de cuatro derrotas consecutivas, el toletero dominicano cargó con la responsabilidad y, con un imparable productor de dos outs en la séptima entrada, trajo a la registradora la carrera definitiva que selló la victoria por 3-1 frente a los Rays de Tampa Bay, evitando así una dolorosa barrida en la serie de cuatro compromisos en el Rogers Centre.

Además de su valiosa aportación con el madero, sumando dos indiscutibles y una remolcada, el inicialista dio cátedra a la defensiva con un monumental lanzamiento giratorio tras un complejo bote de la pelota en la primera base.

Respuesta de los Rays

Las acciones comenzaron de manera positiva para la novena canadiense desde el primer episodio. Tras dos outs en la pizarra, Ernie Clement conectó sencillo, avanzó a la intermedia tras un boleto negociado por George Springer y terminó colándose hasta el plato aprovechando un titubeo del antesalista Junior Caminero ante un débil rodado de Alejandro Kirk que se decretó como imparable.

La respuesta de los visitantes llegó en la parte alta de la tercera entrada. El abridor de Toronto, Shane Bieber, había retirado de forma perfecta a sus primeros ocho oponentes antes de que Hunter Feduccia rompiera el encanto con un doblete al jardín derecho. Acto seguido, el cubano Yandy Díaz respondió con un sencillo remolcador al prado derecho que emparejó temporalmente las acciones 1-1.

Cerrojo del bullpen

La igualdad duró muy poco, ya que en la parte baja de ese mismo tercer capítulo los de casa volvieron a golpear al pitcheo de Tampa. Yohendrick Piñango abrió el inning con un limpio doblete al jardín central y, con dos outs en la pizarra, George Springer conectó un oportuno imparable al izquierdo para devolverle la ventaja 2-1 a Toronto ante los envíos del relevista largo Ian Seymour.

El pitcheo abridor de los Blue Jays estuvo indomable, cortesía de un Shane Bieber (2-1) inspirado que completó una joya de siete entradas, permitiendo apenas tres hits y una carrera sin regalar pasaportes.

Tras la anotación segura impulsada por Guerrero Jr. en el séptimo inning, el mánager confió el liderato al bullpen. Tyler Rogers cumplió retirando el octavo de forma perfecta y Louis Varland subió al montículo en el noveno para recetar dos ponches, anotarse su salvamento número 21 del año y bajar definitivamente la cortina del encuentro.