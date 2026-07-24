VIDEO | Heriberto Hernández amplía a 14 su total más alto de jonrones en una campaña de MLB

El madero de los peloteros quisqueyanos se hizo sentir con fuerza la noche de este viernes en el Marlins LoanDepot Park en la victoria 4-2 de San Diego sobre Miami.

El veterano antesalista Manny Machado se echó a los Padres de San Diego al hombro durante la primera mitad del juego al comandar la ofensiva con dos imparables, una carrera anotada y una remolcada; su momento cumbre llegó en la quinta entrada, cuando descifró un envío del relevista Michael Petersen para conectar un sencillo al jardín izquierdo que rompió el empate provisional y mandó a Xander Bogaerts al plato.

Sin embargo, la celebración de San Diego duró muy poco debido a la respuesta inmediata de su compatriota Heriberto Hernández. En la parte baja de ese mismo quinto episodio, el bateador de los Marlins de Miami castigó el mismísimo primer lanzamiento del relevista zurdo Wandy Peralta, depositando la pelota detrás de la barda del jardín central con un panorámico cuadrangular que volvía a equilibrar las acciones 2-2.

Heriberto Hernández is now tied with Liam Hicks for the most homers (14) on the #Marlins this season.



110.8 mph exit velo (his 2nd-hardest EV this year)

423 feet (his third-farthest HR of year) pic.twitter.com/AcBeuGo7yH — Christina De Nicola (@CDeNicola13) July 25, 2026

Fue el jonrón número 14 de Hernández en la campaña lo que amplía su total más alto en una temporada, ya que en su primer año en 2025, pegó 10 en 87 juegos.

Mucho antes del intercambio de golpes entre Machado y Hernández, el juego inaugural de esta serie de tres compromisos ya había regalado emociones desde temprano.

Así fue el partido

Los Marlins amenazaron en el primer acto dejando las bases repletas, pero fue en el segundo capítulo cuando el receptor novato Joe Mack inauguró la pizarra al conectar su décimo jonrón del año ante el abridor de los Padres, Germán Márquez, quien apenas trabajó dos entradas y un tercio.

San Diego reaccionó en la cuarta entrada combinando sencillos de Machado y Ty France —quien también duplicó en el juego— frente al abridor local Ryan Gusto, permitiendo que Jackson Merrill emparejara el juego 1-1 con un elevado de sacrificio tras la entrada del relevista Cade Gibson.

La paridad de 2-2 establecida por el estacazo de Hernández se mantuvo intacta hasta el decisivo octavo episodio.

Fue allí donde el venezolano Luis Rengifo se vistió de héroe saliendo de la banca como bateador emergente; tras un doblete inicial de Ty France contra Tyler Zuber, Rengifo cazó un lanzamiento rompiente en la zona de strike y la desapareció por el jardín derecho para sellar el definitivo 4-2.

El bullpen de los Padres blindó el resultado con el triunfo para el cubano Adrián Morejón en labor de relevo y el salvamento número 26 de Mason Miller, hundiendo a los Marlins en su décima derrota consecutiva y permitiendo a San Diego tomar un respiro en la tabla de posiciones.