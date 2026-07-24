Juan Soto abandona el partido ante Dodgers por molestias en la pantorrilla izquierda

El jardinero de los Mets, Juan Soto, quien ha estado lidiando con una persistente molestia en la pantorrilla izquierda durante más de una semana, abandonó la derrota del viernes por 4-2 ante los Dodgers en la sexta entrada debido a una continua molestia en esa misma zona.

El mánager interino, Andy Green, reconoció antes del partido que la pantorrilla del jardinero todavía le molestaba, pero que se sentía lo suficientemente fuerte como para jugar. Por esa razón, Soto comenzó como bateador designado a pesar de no haber jugado en los jardines desde el lunes.

"Está mejorando para él", dijo Green antes del juego. "Esperemos que después de hoy no tengamos que hablar más de eso". Por el contrario, la lesión parece persistir para Soto, quien inicialmente se quejó de dolor en la pantorrilla durante un juego del 16 de julio en Filadelfia.

Soto regresó a la alineación dos días después para el siguiente compromiso de los Mets, pero se sentó en el final de la serie en Milwaukee el miércoles.

Esta es una lesión distinta a la distensión en la pantorrilla derecha que envió a Soto a la lista de lesionados durante dos semanas y media en abril.

Soto, el único convocado al Juego de Estrellas por parte de los Mets, estaba bateando .283/.408/.539 con 21 jonrones en 84 juegos al momento de su más reciente salida.

Problemas en 2026

A lo largo de la presente temporada, la salud física ha sido el principal obstáculo para que Juan Soto mantenga su habitual constancia sobre el terreno de juego.

El pelotero dominicano ya había encendido las alarmas de la organización neoyorquina a principios de año, específicamente en el mes de abril, cuando una fuerte distensión en la pantorrilla derecha lo obligó a frenar en seco su actividad y pasar dos semanas y media inactivo dentro de la lista de lesionados.

Tras superar aquel primer contratiempo en su pierna derecha, Soto volvió a toparse con los problemas físicos a mediados de julio, esta vez en la extremidad opuesta.

El pasado 16 de julio, durante un compromiso frente a los Filis en Filadelfia, Soto comenzó a experimentar una persistente molestia en la pantorrilla izquierda que alteró por completo su disponibilidad en el Lineup titular del equipo.