Sasaki domina en el Citi Field y los Dodgers se imponen a los Mets

El Citi Field fue testigo este viernes de una auténtica batalla táctica sobre el montículo que terminó decantándose a favor de los Dodgers de Los Ángeles por 4-2 sobre los Mets de Nueva York.

La gran historia de la noche la protagonizó el lanzador japonés Roki Sasaki (4-5), quien desmanteló por completo a la ofensiva metropolitana al recetar nueve ponches y tolerar apenas una carrera y tres hits en siete magistrales entradas.

Con esta joya de pitcheo, en la que retiró en fila a los últimos nueve bateadores que enfrentó e igualó su máximo de la temporada en episodios lanzados, el derecho nipón saboreó su primera victoria en los últimos dos meses de competencia en este 2026.

El duelo de serpentina fue encarnizado, ya que el zurdo de los Mets, Sean Manaea, también saltó inspirado y colgó cinco argollas permitiendo solo una carrera en seis innings de labor.

La defensiva de Nueva York hizo su parte para mantener el juego cerrado gracias al guante de Carson Benge; el jardinero derecho firmó dos jugadas de videoteca al enfriar en la quinta entrada a Shohei Ohtani (quien duplicó en cuatro turnos) en su intento de convertir un doble en triple, y repetir la dosis en la sexta con un certero disparo a home para retirar a Freddie Freeman.

El único daño temprano que recibió Sasaki vino del madero de Luis Robert Jr., quien en el segundo acto conectó un cuadrangular solitario para adelantar temporalmente a la casa.

La balanza se inclinó en el séptimo rollo ante los envíos del relevista Brooks Raley (4-5). Kyle Tucker abrió con hit dentro del cuadro y Teoscar Hernández (de 4-2) lo imitó con un globito a tierra de nadie.

La clave para el final

Fue ahí donde la astucia de los Dodgers destrabó el encuentro: Dalton Rushing ejecutó un toque de sacrificio y, aunque Tucker quedó atrapado entre bases, alargó la jugada el tiempo suficiente para que sus compañeros tomaran la intermedia y la antesala, permitiendo que Ohtani pusiera el 2-1 con un elevado de sacrificio.

En la octava, el propio Tucker (de 3-2) trajo la tranquilidad con un estacazo de dos carreras, haciendo estéril el jonrón solitario que el receptor venezolano Francisco Álvarez le conectó a Evan Phillips en la baja de ese episodio.

Tanner Scott retiró el noveno de forma perfecta para apuntarse su rescate 16, mientras los Mets no solo lamentaban la derrota, sino también la salida en el sexto inning de su estrella Juan Soto por una recaída en su pantorrilla izquierda, dolencia por la que será sometido a resonancias este sábado.