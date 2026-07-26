Manny Machado cargó a los Padres con el cuadrangular 392 de su carrera

Manny Machado observa la trayectoria de su cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA )

Manny Machado sacudió su jonrón 23 de la contienda y con un doblete (18) remolcó tres vueltas para encabezar el triunfo de los Padres por 5-3 en su visita a los Marlins.

Se trató del batazo de cuatro bases número 392 en la carrera de Machado, en el puesto 65 de la historia, uno menos que Jim Edmonds. Llegó a 63 producidas en la zafra. Fernando Tatis Jr. se fue de 5-0. Por el equipo de Miami, Otto López falló en cuatro viajes al plato y descendió su promedio a .328, y Heriberto Hernández de 4-0.

En Chicago, Jeremy Peña despachó un par de vuelacercas solitarios para totalizar 11 en la estación y produjo dos vueltas (30), pero no pudo evitar la paliza que recibieron los Astros por 12-3 ante los Medias Blancas.

El japonés Munetaka Murakami voló la verja dos veces y remolcó seis carreras para encabezar el ataque local. Perdió el dominicano Ronel Blanco (0-1, 8.10) al tolerar cuatro hits, cinco carreras, tres bases y ponchar cuatro en 5.1 entradas. Peña se fue de 4-2 y Yainer Díaz de 4-1.

En San Luis, Elly de la Cruz bateó de 5-2, incluyendo su jonrón 18 de la campaña, en el triunfo de los Rojos por 5-3 sobre los Cardenales. De la Cruz llegó a 47 producidas. Noelvi Marte se fue de 4-2 por Cincinnati.

En Pittsburgh, el novato Esmerlyn Valdez consiguió su trancazo 14 del curso y remolcó dos vueltas claves para el triunfo de los Piratas 8-7 sobre los Cachorros. Llegó a 36 producidas.

Más resultados

En Washington, Ketel Marte (19) y Geraldo Perdomo (8) sacaron pelotas del parque en el revés de los Diamondbacks por10-7 ante los Nacionales. Luis García Jr. pegó el doble 17 del curso, por los ganadores.

En Arlington, Ezequiel Durán disparó su decimoprimer cuadrangular de la campaña y remolcó dos vueltas en el revés de los Rangers 6-4 ante los Marineros. El sanjuanero llegó a 55 impulsadas en la campaña. Por Seattle, Julio Rodríguez bateó de 4-1, con una producida (44).

En San Francisco, José Soriano limitó a los Gigantes a tres hits en cinco episodios y se apuntó su sexta victoria en el triunfo de los Angelinos por 4-3.

Soriano (9-6, 3.29) toleró una carrera, tres bases y ponchó cinco. José Sirí se fue 4-0. Por la causa perdida, Willy Adames bateó su doble 24 en cuatro turnos y Rafael Devers se fue de 4-0.