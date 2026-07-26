×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Manny Machado
Manny Machado

Manny Machado cargó a los Padres con el cuadrangular 392 de su carrera

Peña (2) se fue para la calle; De la Cruz, Valdez, Marte, Perdomo y Durán también la sacaron

    Expandir imagen
    Manny Machado cargó a los Padres con el cuadrangular 392 de su carrera
    Manny Machado observa la trayectoria de su cuadrangular. (FUENTE EXTERNA)

    Manny Machado sacudió su jonrón 23 de la contienda y con un doblete (18) remolcó tres vueltas para encabezar el triunfo de los Padres por 5-3 en su visita a los Marlins.

    Se trató del batazo de cuatro bases número 392 en la carrera de Machado, en el puesto 65 de la historia, uno menos que Jim Edmonds. Llegó a 63 producidas en la zafra. Fernando Tatis Jr. se fue de 5-0. Por el equipo de Miami, Otto López falló en cuatro viajes al plato y descendió su promedio a .328, y Heriberto Hernández de 4-0.

    En Chicago, Jeremy Peña despachó un par de vuelacercas solitarios para totalizar 11 en la estación y produjo dos vueltas (30), pero no pudo evitar la paliza que recibieron los Astros por 12-3 ante los Medias Blancas.

    El japonés Munetaka Murakami voló la verja dos veces y remolcó seis carreras para encabezar el ataque local. Perdió el dominicano Ronel Blanco (0-1, 8.10) al tolerar cuatro hits, cinco carreras, tres bases y ponchar cuatro en 5.1 entradas. Peña se fue de 4-2 y Yainer Díaz de 4-1.

    En San Luis, Elly de la Cruz bateó de 5-2, incluyendo su jonrón 18 de la campaña, en el triunfo de los Rojos por 5-3 sobre los Cardenales. De la Cruz llegó a 47 producidas. Noelvi Marte se fue de 4-2 por Cincinnati.

    En Pittsburgh, el novato Esmerlyn Valdez consiguió su trancazo 14 del curso y remolcó dos vueltas claves para el triunfo de los Piratas 8-7 sobre los Cachorros. Llegó a 36 producidas.

    Más resultados

    En Washington, Ketel Marte (19) y Geraldo Perdomo (8) sacaron pelotas del parque en el revés de los Diamondbacks por10-7 ante los Nacionales. Luis García Jr. pegó el doble 17 del curso, por los ganadores.

    En Arlington, Ezequiel Durán disparó su decimoprimer cuadrangular de la campaña y remolcó dos vueltas en el revés de los Rangers 6-4 ante los Marineros. El sanjuanero llegó a 55 impulsadas en la campaña. Por Seattle, Julio Rodríguez bateó de 4-1, con una producida (44).

    En San Francisco, José Soriano limitó a los Gigantes a tres hits en cinco episodios y se apuntó su sexta victoria en el triunfo de los Angelinos por 4-3.

    Soriano (9-6, 3.29) toleró una carrera, tres bases y ponchó cinco. José Sirí se fue 4-0. Por la causa perdida, Willy Adames bateó su doble 24 en cuatro turnos y Rafael Devers se fue de 4-0.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.