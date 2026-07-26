Devers conecta cuadrangular de tres carreras en el triunfo de los Gigantes

Rafael Devers y Jung Hoo Lee conectaron jonrones de tres carreras, Robbie Ray lanzó seis entradas sin permitir anotación y los San Francisco Giants doblegaron el sábado 9-2 a Los Ángeles Angels.

El dominicano Devers y Casey Schmitt abrieron la pizarra con sencillos impulsores en la tercera entrada antes de que Lee encontrara un sweeper y enviara la pelota a 365 pies, hasta las gradas del jardín derecho para ampliar la ventaja de los Giants a 5-0.

El venezolano Luis Arráez añadió un sencillo impulsor de una carrera en la cuarta, y Devers estiró la ventaja a 9-0 con su 22do jonrón de la temporada, el mayor número del equipo. El cuadrangular fue el tercero de Devers desde la pausa del Juego de Estrellas y el segundo en días consecutivos.

Detalles del pitcheo

Ray (9-6) ponchó a cinco y permitió seis hits con apenas 80 lanzamientos antes de ser retirado del juego. En sus últimos siete compromisos, el zurdo de 34 años ha lanzado 43 1/3 entradas con una efectividad de 1.04 y marca de 4-0.

Ryan Johnson (2-5) permitió ocho carreras con ocho hits en 3 1/3 entradas por los Angels. El receptor Tyler Heineman lanzó una entrada de relevo sin permitir hits.

Trout, Zach Neto y Jo Adell fueron retirados del juego debido a la abultada diferencia.

Al dominicano José Siri le dieron base por bolas con las bases llenas en la novena entrada, lo que cerró la cuenta.