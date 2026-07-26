Wells y Domínguez conectan jonrón y Yankees vencen a Phillies

Los dominicanos Austin Wells y Jasson Domínguez conectaron jonrones, Ryan Weathers lanzó hasta la sexta entrada y los New York Yankees vencieron el sábado por 3-1 a los Philadelphia Phillies.

Cody Bellinger pegó un sencillo, un doble y remolcó una carrera por los Yankees, que han ganado tres seguidos y cinco de sus últimos seis. New York mejoró su récord como visitante, el mejor de la Liga Americana, a 33-22 con su sexta victoria consecutiva fuera de casa.

Bryce Harper impulsó la carrera de Philadelphia con un elevado de sacrificio en la primera entrada, mientras los Phillies cayeron a 2-6 en una estadía de nueve juegos en casa contra los New York Mets, Los Ángeles Dodgers y Yankees que concluye el domingo.

Rendimiento de lanzadores

Weathers (4-7) se recuperó de tres malas aperturas consecutivas, al permitir una carrera con seis hits y ponchar a siete en 5 2/3 entradas. David Bednar lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 para su salvamento número 20.

Kyle Backhus (1-1) cargó con la derrota.

Brian Keller, de Philadelphia, permitió una carrera en tres entradas en su debut en las Grandes Ligas, después de que el abridor Tim Mayza lanzara dos entradas sin permitir carreras.