El intérprete de Ohtani dijo que el pelotero intentó pagarle la deuda

Shohei Ohtani junto a Ippei Mizuhara en la presentación del pelotero como jugador de los Dodgers. ( FUENTE EXTERNA )

Ippei Mizuhara, quien fuera el primer intérprete de Shohei Ohtani, dijo a una periodista que el bateador/lanzador de los Dodgers había aceptado inicialmente cubrir su enorme deuda de juego, según una grabación de audio recién publicada.

Sin embargo, el intérprete se retractó menos de 24 horas después, admitiendo que había mentido. La entrevista, que según las autoridades federales posteriormente "provocó un incidente internacional", forma parte de 'The Betrayal of Shohei Ohtani' (La traición a Shohei Ohtani), una nueva serie de seis episodios de podcast.

Mizuhara, el intérprete que afirmaba que él y Ohtani eran "como hermanos", dijo inicialmente a la periodista de investigación de ESPN, Tisha Thompson, en una entrevista de 90 minutos, que Ohtani le ayudó a saldar deudas con un corredor de apuestas ilegal.

Mizuhara detalló cómo empezó a apostar con dicho corredor tras conocerlo en una partida de póquer y describió cómo se fue endeudando cada vez más hasta que finalmente acudió a Ohtani en busca de ayuda. "Le pregunté si podía pagar mi deuda. Tuvo que pensárselo", dijo Mizuhara en la primera entrevista.

Cuando se le preguntó por qué Ohtani no le dio simplemente el dinero, Mizuhara dijo al principio que Ohtani no confiaba en que él no lo gastaría en apuestas. "Quería asegurarse de que el dinero se destinara a pagar las deudas", afirmó.

Pero menos de 24 horas después, los Dodgers despidieron a Mizuhara y los abogados de Ohtani declararon que la superestrella había sido víctima de un "robo masivo". En una segunda entrevista, Mizuhara se retractó de gran parte de lo que había dicho a Thompson.

Meses más tarde, Mizuhara se declaró culpable de cargos federales por fraude bancario y presentación de una declaración de impuestos falsa. Admitió haber robado casi 17 millones de dólares al superestrella japonés y actualmente cumple una condena de 57 meses de prisión.

Seis episodios

Durante la audiencia de sentencia de Mizuhara en febrero de 2025, el fiscal federal adjunto Jeff Mitchell señaló la entrevista de ESPN como la razón por la que algunas personas se mostraban reticentes a aceptar las conclusiones de las autoridades federales sobre el caso.

"Por más que el gobierno declare ante el mundo que el Sr. Ohtani es una víctima y que no existen pruebas de que haya participado jamás en las apuestas, la gente sigue negándose a creerlo", afirmó Mitchell. En esta serie de podcasts, ESPN revisita el escándalo de apuestas en el que se vio envuelto Mizuhara. Entre otros detalles nuevos revelados en el podcast:

Amigos de la infancia de Mizuhara recordaron cómo era el futuro intérprete durante la escuela secundaria. Uno de ellos recordó que a Mizuhara le encantaban los Dodgers gracias a Hideo Nomo, pero que cambió su lealtad a los Seattle Mariners cuando Ichiro Suzuki llegó a la MLB.

El corredor de apuestas de Mizuhara recordó la primera vez que vio llegar una transferencia bancaria a nombre de Ohtani. "Fue el momento de decir 'madre mía'", comentó.

Un agente federal que investigó el caso describió los mensajes de texto entre Ohtani y Mizuhara como "comunes y corrientes" (sin nada fuera de lo normal). Afirmó que nunca vio ninguna mención a apuestas entre ambos.