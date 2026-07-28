Sandy Alcántara silencia a los Filis y devuelve la sonrisa a Miami

El béisbol tiene memoria corta y giros dramáticos. Hace apenas dos días, los Marlins de Miami arrastraban las cadenas de una histórica racha de 12 derrotas consecutivas. Hoy, la historia es otra. De la mano de una joya monticular del derecho Sandy Alcántara, el equipo del sur de la Florida blanqueó este martes 1-0 a los Phillies de Filadelfia, asegurando sus dos primeros triunfos en la serie.

El duelo se definió temprano, con la velocidad de un relámpago en la primera entrada. Mientras Alcántara retiraba el primer inning por la vía rápida, el abridor de los Phillies, Aaron Nola, pagó caro su único parpadeo notable de la noche.

Tras dominar al primer bateador local, Kyle Stowers descifró un lanzamiento de Nola y la depositó del otro lado de la barda entre el jardín derecho y central. Su jonrón número 14 de la campaña fue el único rugido ofensivo del encuentro, pero suficiente para dictar la sentencia.

A partir de ahí, el juego se convirtió en un recital de pitcheo y control de daños. Alcántara, cuyo nombre baila en el centro de los rumores de traspaso ante la cercanía de la fecha límite de cambios del próximo lunes, lanzó con la frialdad de quien ignora el ruido exterior. Permitió apenas cuatro hits en siete entradas dominantes, ponchando a cinco y otorgando un solo boleto.

Filadelfia amenazó en la segunda entrada colocando a dos hombres en base sin outs, pero el dominicano apretó el brazo y retiró a los siguientes tres bateadores. Nola hizo lo propio en la baja de ese episodio, saliendo de un apuro gracias a un rodado de línea de Graham Pauley que terminó en una oportuna doble matanza.

Cierre del partido

La tensión aumentó en el sexto capítulo. Con dos outs, las estrellas de los Phillies, Bryce Harper y Alec Bohm, ligaron sencillos consecutivos para encender las alarmas en Miami. Con hombres en las esquinas, Brandon Marsh se quedó con el bate al hombro ante un sinker de Alcántara en cuenta de 1-2, congelando el grito de gol de la visita.

La última oportunidad clara para Filadelfia llegó en el séptimo inning, cuando el exjardinero de los Marlins, Bryan De La Cruz —quien conectó dos de los cuatro hits de su equipo—, pegó un doblete con dos outs para poner la del empate en posición de anotar. La rebelión murió rápido con un rodado de Garrett Stubbs hacia el cuadro.

El bullpen de Miami se encargó de sellar la obra de arte de Alcántara. Calvin Faucher retiró el octavo con una economía brillante de solo nueve lanzamientos, y Pete Fairbanks bajó la cortina en el noveno con un cierre perfecto, recetando dos ponches para colgarse su salvamento 14 del año. Con este resultado, Filadelfia profundiza su bache, sumando ocho caídas en sus últimos 11 compromisos desde la pausa del Juego de Estrellas.