Azulejos dejan libre a prospecto dominicano que costó 2.6 millones y no superó Clase A

En un movimiento tan drástico como inesperado dentro de su sistema de fincas, los Azulejos de Toronto han cortado lazos de manera definitiva con el campocorto dominicano Manuel Beltré, quien fuera un cotizado talento por el cual desembolsaron un lucrativo bono de firma de 2.6 millones de dólares de 2021 cuando tenía 16 años, pero que nunca logró superar el nivel de Clase A Alta.

La noticia se oficializó a través del portal de transacciones de las Ligas Menores (MiLB), confirmando la liberación del infielder de 22 años. El corte puede resultar sorprendente dada la sustancial inversión económica y las elevadas expectativas que la organización de Ontario había depositado en el nativo de la República Dominicana, a quien veían en su momento como una pieza fundamental para el futuro del cuadro interior del equipo grande.

Un talento cotizado que se estancó

En enero de 2021, Beltré ingresó al profesionalismo como el prospecto número 24 de la clase internacional. Su perfil destacaba ampliamente no solo por sus cualidades técnicas, sino por su vasta experiencia previa representando a selecciones dominicanas y participando en torneos de alto nivel en Florida. A sus 17 años, en la Dominican Summer League, impresionó a los cazatalentos por su madurez en la caja de bateo, al registrar más bases por bolas que ponches, además de mostrar dotes de liderazgo que llevaron a la franquicia a catalogarlo como un potencial "líder de cultura" dentro del vestuario.

Hacia el año 2022, el torpedero de 5 pies y 10 pulgadas de estatura ya figuraba en el noveno puesto entre los mejores prospectos de toda la organización según MLB Pipeline. Los reportes elogiaban su disciplina en el plato, su sólido contacto y la proyección de que su fuerza evolucionaría a medida que se desarrollara físicamente.

Sin embargo, el bateador derecho no logró dar el salto cualitativo esperado con el madero. En la presente campaña con los Vancouver Canadians (sucursal Clase A Alta), Beltré registraba un promedio de bateo de .244 con 6 cuadrangulares y 25 carreras impulsadas. Su techo de poder en una temporada en las menores se congeló en esos mismos seis jonrones, una producción insuficiente para las exigencias ofensivas del béisbol contemporáneo. Tras no poder dar el salto hacia Doble-A en más de tres años, la gerencia canadiense decidió poner fin al experimento.

La presión de la clase del Draft 2026

La liberación de Beltré y de otros peloteros en las filiales responde directamente a la necesidad de hacer espacio en el sistema de Ligas Menores tras la llegada de la nueva camada de jugadores seleccionados en el Draft de la MLB de 2026.

Toronto logró acordar términos financieros con casi la totalidad de sus seleccionados del Draft, incluyendo a su cotizada primera elección, el lanzador zurdo Cole Carlon (puesto 39 global), de quien se espera un rápido ascenso en los rangos de la franquicia. Asimismo, lograron estampar la firma del receptor de secundaria Will Brick (cuarta ronda), considerado uno de los mejores receptores de su clase, a quien amarraron con el presupuesto ahorrado en rondas posteriores.

Con la llegada de este nuevo flujo de talento novato a las filiales de los Azulejos, el tiempo se le agotó a Beltré en Toronto. A sus 22 años, el infielder dominicano pasa a ser agente libre de manera inmediata, con la libertad de buscar una nueva oportunidad en otra organización que busque apostar por recuperar el potencial que alguna vez le valió un contrato millonario.