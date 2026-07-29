Toronto inaugura el primer diamante de béisbol "Santo Domingo" en honor a la diáspora dominicana

La ciudad de Toronto inauguró el Diamante de Béisbol "Santo Domingo", el primer espacio deportivo del municipio que lleva el nombre de la capital dominicana, en un acto que reconoce el aporte de la comunidad quisqueyana en Canadá y el legado del béisbol como símbolo de identidad nacional.

La designación fue aprobada por el Concejo Municipal de Toronto y busca destacar las contribuciones económicas, sociales, culturales y deportivas de los dominicanos residentes en esa ciudad, además de reforzar los lazos de amistad y cooperación entre Canadá y la República Dominicana.

Al acto asistieron la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow; el cónsul general de la República Dominicana en Toronto, Lucilo A. Santos; la diputada de ultramar Kenia Bidó, en representación de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el alcalde adjunto Mike Colle, así como representantes diplomáticos, líderes comunitarios, empresarios, exjugadores de Grandes Ligas y miembros de la diáspora, dice una nota de prensa.

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Durante la ceremonia, el cónsul Santos afirmó que el nuevo diamante representa "un puente entre culturas" y un homenaje al impacto que el béisbol dominicano ha tenido dentro y fuera de las Grandes Ligas. Agregó que el reconocimiento también honra el trabajo y la dedicación de miles de dominicanos que han contribuido al desarrollo de Canadá.

El funcionario reafirmó el compromiso del Consulado de continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la integración de la comunidad dominicana y fomenten el deporte y la cultura como herramientas de inclusión.

Uno de los momentos centrales fue el lanzamiento ceremonial, encabezado por la alcaldesa Olivia Chow y la diputada Kenia Bidó, como símbolo de la cooperación entre las ciudades de Toronto y Santo Domingo.

En el intercambio protocolar, Chow entregó a Bidó una réplica del letrero del Diamante de Béisbol "Santo Domingo", destinada a la alcaldesa Carolina Mejía, como muestra de los vínculos institucionales entre ambas ciudades.

La actividad también incluyó reconocimientos a Ken Jeffers, Luis Feliz y Clara Fernández por sus aportes al deporte y a la comunidad dominicana en Canadá. Asimismo, fueron distinguidos de manera póstuma o en ausencia el exgrandeliga Alfredo Griffin y el exjugador de las Grandes Ligas José Bautista por su trayectoria y representación del país.

La Afro-Dominican Community Organization, impulsora del proyecto, recibió un reconocimiento especial por promover la iniciativa que culminó con la designación oficial del espacio deportivo.

Las autoridades destacaron que el diamante permanecerá como un legado para las futuras generaciones, al servir como punto de encuentro para la comunidad e inspiración para jóvenes deportistas, al tiempo que fortalece la proyección internacional de la cultura y la tradición beisbolera dominicana.