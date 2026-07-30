Los Marlins escuchan ofertas por Otto López tras racha que cambió planes

Otto López puede coronar una temporada de ensueño si consigue el liderato de bateo de la Liga Nacional que ha encabezado desde finales de mayo y que va en .328. No ha habido dominicano con esa hazaña desde Juan Soto en la recortada campaña de 2020 (60 partidos) y en curso completo el último fue José Reyes (2011).

Pero el descalabro de los Marlins la segunda quincena de julio ha provocado cambios de planes en la oficina del club, una decisión que ha puesto a López entre los disponibles para traspaso antes del lunes, la fecha límite de cambios.

Boston, a raíz de la lesión del recién adquirido infielder australiano Curtis Mead, ha entrado en la lista de posibles destinos de López, a quien un cambio de liga lo sacaría de la carrera por el título de bateo en una temporada madura, puesto que los lideratos porcentuales requieren de mínimos de apariciones.

Es un logro que, si bien ha perdido fuelle en tiempo donde el OPS es la principal referencia ofensiva, todavía goza de mucha valoración entre los jugadores.

Los reportes indican que en Miami escuchan ofertas por el campocorto López, el intermedista Xavier Edwards y el jardinero quisqueyano Heriberto Hernández. The Athletic da cuenta que los lanzadores dominicanos Sandy Alcántara y Eury Pérez no están disponibles. Tampoco el derecho Max Meyer ni el joven receptor Joe Mack.

¿Qué pasó?

Los Marlins se fueron a la pausa del Juego de Estrellas en posición de playoffs; iban terceros en el Este con 52-45, a cuatro partidos de los punteros Bravos (55-40) y un choque de ventaja sobre los Cardenales por el último boleto del wild card.

Pero ya estaban en la racha que se extendió hasta las 12 derrotas, que finalizó el lunes. Al miércoles, compartían el tercero en su división con los Nacionales (55-54), a ocho juegos de la punta y a dos del último comodín.