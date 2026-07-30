Roger Clemens revela su plan para dominar a Juan Soto: "Vería muchos splitters"

Roger Clemens, uno de los lanzadores más dominantes en la historia de las Grandes Ligas, explicó cómo enfrentaría al dominicano Juan Soto en un hipotético duelo entre ambos durante el mejor momento de sus carreras.

Estrategia de Clemens

"The Rocket" comenzaría imponiendo respeto desde la caja de bateo y tratando de neutralizar el conocido movimiento del jardinero dominicano después de dejar pasar determinados lanzamientos.

"Primero que nada, él no daría el paso que da hacia mí ni me miraría de forma graciosa", comentó Clemens en tono de broma, en referencia al denominado "Soto Shuffle", según declaraciones recogidas por ESPN Digital.

Su plan estaría basado en atacar temprano la zona de strike y utilizar de manera reiterada el split-finger, uno de los lanzamientos que caracterizaron su carrera. También recurriría a sliders cerrados para evitar que Soto pudiera extender los brazos y conectar con poder.

"Él vería un buen número de split-fingers, eso es seguro", sostuvo el exlanzador, quien consideró que la clave sería colocarse rápidamente arriba en el conteo y obligar al bateador dominicano a reaccionar bajo presión.

Clemens reconoció, sin embargo, que Soto probablemente lograría descifrarlo en algunos turnos. En una serie hipotética de diez enfrentamientos, estimó que el jardinero conseguiría tres imparables y que uno de ellos podría representar un batazo importante.

Trayectoria de Clemens

"Él es un buen jugador", admitió.

Clemens ganó siete premios Cy Young, la mayor cantidad obtenida por un lanzador, y conquistó el galardón con los Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto, Yankees de Nueva York y Astros de Houston. Terminó su carrera con 354 victorias y 4,672 ponches. ([MLB.com][1])

Estado actual de Soto

El enfrentamiento solo puede producirse actualmente en simulaciones o videojuegos, pero sus comentarios reflejan el respeto que Soto ha generado entre figuras de generaciones anteriores.

El dominicano se encuentra actualmente en la lista de lesionados de los Mets de Nueva York debido a una distensión de grado dos en la pantorrilla izquierda. Antes de la lesión bateaba para .283, con porcentaje de embasarse de .408, slugging de .539 y 21 cuadrangulares en 84 partidos.