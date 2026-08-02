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Bryan de la Cruz
Bryan de la Cruz

Ureña y Alcántara, intratables desde el montículo y ganaron

Jeremy Peña, Rafael Devers y Bryan de la Cruz jonronearon

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    Ureña y Alcántara, intratables desde el montículo y ganaron
    Bryan de la Cruz (41) regresó a la MLB el mes pasado. (AFP)

    Walbert Ureña le ganó el duelo a Jacob Misiorowski al limitar a los bates de Milwaukee a tres hits en seis episodios en el triunfo de los Angelinos 3-0 sobre los Cerveceros, en Anaheim.

    Ureña (7-7, 2.54) ponchó a siete bateadores y otorgó tres boletos a los punteros de la División Central de la Liga Nacional. Denzel Guzmán se fue de 2-0 y José Sirí de 1-0 por los californianos.

    Misiorowski (11-5, 1.63) estuvo siete episodios de solo dos hits, un boleto y 10 ponches. Toleró un jonrón de dos vueltas a Wade Meckler.

    En Queens, Sandy Alcántara apenas toleró cuatro inofensivos hits a los Mets, sin carrera, en seis episodios y lideró a los Marlins a la victoria 2-0. Alcántara (12-6, 3.68) se convierte en el lanzador del equipo miamense con más salidas de calidad en la historia (112). Otto López se fue de 4-1 y batea para .321. 

    RELACIONADAS

    En Houston, Jeremy Peña despachó su cuadrangular 13 del año y produjo dos vueltas para llegar a 36 en el triunfo de los Astros por 7-3 sobre los Rangers. Ganó Bryan Abreu (3-3) al tirar dos tercios de dos ponches y una base. Por los derrotados, Ezequiel Durán pegó un hit en cuatro turnos y llegó a 58 remolcadas.

    Devers llegó a 23

    En San Diego, Rafael Devers voló la verja por ocasión 23 en la campaña y llegó hasta las 62 vueltas remolcadas, en el revés de los Padres por 5-4 ante los Gigantes. Willy Adames se fue de 4-1 y llegó a 47 producidas. Manny Machado, de 4-0 por los ganadores.

    • En Baltimore, Bryan de la Cruz jonroneó por segunda vez en el curso y llevó tres vueltas al plato en la paliza 8-0 de los Filis a los Orioles.

    En Cincinnati, Elly de la Cruz se fue de 4-1 y con dos remolcadas alcanzó las 50 en la victoria de los Rojos 10-2 sobre los Piratas. 

    En Tampa, Junior Caminero conectó un par de incogibles en cuatro turnos en el revés 9-1 de los Rays ante los Medias Blancas. En Seattle, Julio Rodríguez se fue de 4-2 en el triunfo de los Marineros sobre los Mellizos. Víctor Robles ligó de 5-1.

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