Freddy Peralta fue transferido a los Tampa Bay Rays

Peralta deja Nueva York con una efectividad de 4.99 en 113? entradas en 22 aperturas. ( AFP )

Los Tampa Bay Rays adquirieron al lanzador derecho Freddy Peralta en un canje con los New York Mets a cambio de tres jugadores de ligas menores, según anunciaron ambos equipos el domingo.

Peralta se une a Drew Rasmussen, Shane McClanahan y Nick Martínez en una de las mejores rotaciones de la Liga Americana, mientras los Rays, líderes de la división, intentan mantener a raya a los New York Yankees y los Boston Red Sox en el Este de la Liga Americana.

A cambio, los Mets recibieron al jardinero Aidan Smith, al jugador de cuadro Emilien Pitre y al lanzador derecho Gary Gill Hill.

"Freddy es un abridor de Grandes Ligas con experiencia en situaciones de alta presión y un sólido historial", declaró Erik Neander, presidente de operaciones de béisbol de los Rays. "Incorporar a un lanzador y competidor de su calibre fortalece a nuestro equipo de cara al futuro".

La noticia del acuerdo llegó al banquillo de los Mets durante su derrota por 2-0 ante los Miami Marlins en el Citi Field. El mánager interino de los Mets de Nueva York, Andy Green, declaró que Peralta salió a recibir instrucciones y no regresó, poniendo fin a su decepcionante paso por Queens.

En enero, los Mets intercambiaron a dos de sus mejores prospectos —el lanzador derecho Brandon Sproat y el jugador de cuadro/jardinero Jett Williams— por el dos veces All-Star, junto con el lanzador derecho Tobias Myers, para reforzar la parte alta de su rotación junto al novato Nolan McLean.

Peralta venía de su mejor temporada con los Cerveceros de Milwaukee, con una efectividad de 2.70 en 33 aperturas. Los Mets creían que Peralta consolidaría un cuerpo de lanzadores de nivel de campeonato.

Pero los Mets, últimos seis meses después, no obtuvieron esa versión en una temporada desastrosa. En cambio, Peralta está teniendo la peor campaña de su carrera. Deja Nueva York con una efectividad de 4.99 en 113? entradas en 22 aperturas.

Aunque evitó lesiones y lanzó cada cinco días, no logró llegar a la sexta entrada en 11 de sus 22 salidas y no completó cinco entradas en 15. Su porcentaje de ponches ha caído del 28.2% la temporada pasada al 22.1% esta temporada, mientras que su porcentaje de swings fallidos se ha desplomado del 30.1% al 26.8%.

Siguen abiertos a cambios

Peralta es el segundo veterano que los Mets han traspasado desde el jueves, sumándose al relevista A.J. Minter, y se esperan más movimientos antes de la fecha límite de traspasos del lunes. El abridor Clay Holmes, los relevistas Luke Weaver y Huáscar Brazobán, y los jardineros Tyrone Taylor y Luis Robert Jr. se encuentran entre los otros posibles candidatos para ser traspasados.

Holmes realizó su tercera apertura de rehabilitación el domingo, en su recuperación de una fractura de peroné, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) y siete hits en 5? entradas con el equipo de Clase A Avanzada de Brooklyn. Ponchó a tres bateadores y no otorgó bases por bolas.

Mientras tanto, Raley, Weaver y Brazobán lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno en el Citi Field contra los Marlins, en lo que probablemente fueron sus últimas salidas con el uniforme de los Mets.

El regreso de Peralta se destaca por Pitre, una selección de segunda ronda del draft de 2024. Pitre, de 23 años, tiene un promedio de bateo de .308/.438/.447 con 9 jonrones y 32 bases robadas en Clase A Avanzada y Doble A esta temporada.