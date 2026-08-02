Los Yankees adquieren al dominicano Luis García Jr. desde Washington

Luis García Jr. goza de su mejor temporada ofensiva tras ser movido a la inicial. ( AFP )

Los Yankees adquirieron al inicialista dominicano Luis García Jr. de los Nacionales a cambio de cuatro lanzadores diestros, según se anunció el domingo.

Washington recibirá a Yovanny Cruz, Jake Bird, Ben Grable y Jack Cebert en el acuerdo.

García, cuyo contrato con el club se extiende hasta la próxima temporada, le da a la ofensiva de Nueva York, que atraviesa un mal momento, el impulso que tanto necesita para afrontar agosto sin Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton.

El jugador dominicano de 26 años, nacido en Nueva York, lidera la Liga Nacional en porcentaje de slugging (.560) y batea para .283 con 23 jonrones (la mayor cantidad en su carrera), un OPS de .873 y un wRC+ de 134 en 104 juegos esta temporada.

Ben Rice, candidato a MVP, es el único jugador activo en la plantilla de los Yankees con mejores estadísticas en esas categorías.

"Es un bateador formidable", dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone, sobre García al enterarse del traspaso, reportó ESPN. "Realmente sabe batear".

El lanzador Gerrit Cole añadió: "Es una de las grandes ventajas de jugar para los Yankees. La organización siempre busca mejorar y se esfuerza al máximo por fortalecer al equipo cada vez que tiene la oportunidad. Como jugador de los Yankees, es una posición privilegiada. Simplemente puedes confiar en el trabajo que la organización ha realizado a lo largo de los años".

¿Encaja en los Mulos?

Sin embargo, García, quien también ostenta el récord personal de 76 carreras impulsadas, no encaja a la perfección en la plantilla actual de los Yankees.

Si bien los Yankees han buscado un bateador diestro en el mercado de traspasos, García batea a la zurda. Defensivamente, jugó principalmente en la segunda base durante sus primeras seis temporadas en las Grandes Ligas antes de pasar a la primera base este año.

Los Yankees cuentan con Rice y Paul Goldschmidt, un potencial futuro miembro del Salón de la Fama, quienes se reparten el tiempo entre la primera base y el bateador designado; Jazz Chisholm Jr., dos veces All-Star, está afianzado en la segunda base.

Los Yankees podrían alinear a García contra lanzadores diestros, ya sea en primera base o como bateador designado, con Rice ocupando el otro puesto, hasta que Stanton regrese de la lista de lesionados.

El gran desempeño de García —sus 18 jonrones desde el 1 de junio lo colocan segundo en las Grandes Ligas, detrás de Hunter Goodman— impulsó la ofensiva de Washington, la más anotadora del béisbol, lo que le permitió avanzar significativamente en la clasificación tras una temporada de 96 derrotas en 2025.

Sin embargo, los Nacionales, cuyo promedio de carreras limpias (ERA) es el 27.º mejor del béisbol, demostraron su disposición a intercambiar jugadores de posición de Grandes Ligas por lanzadores la semana pasada, al traspasar al tercera base Curtis Mead, adquirido de los Medias Blancas de Chicago en marzo tras ser puesto en la lista de transferibles, a los Medias Rojas de Boston a cambio del lanzador zurdo Connelly Early.