Los Dodgers adquieren a Tarik Skubal desde los Tigres de Detroit

Los Dodgers de Los Ángeles realizaron el movimiento más resonante del mercado de cambios al adquirir al estelar lanzador zurdo Tarik Skubal desde los Tigers de Detroit, a cambio del jardinero Zyhir Hope y de los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, según informó ESPN.

Con la adquisición, los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, fortalecen una rotación que ya figura entre las mejores de las Grandes Ligas en su intento de conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva.

Skubal, de 29 años, era considerado la principal pieza disponible antes de la fecha límite de cambios y podrá convertirse en agente libre al concluir la presente temporada.

El zurdo regresa a un equipo con aspiraciones de campeonato luego de recuperarse rápidamente de una cirugía realizada a mitad de campaña para extraer un fragmento óseo. Tras su retorno, volvió a mostrar la potencia de su brazo al alcanzar las 99.9 millas por hora con su recta.

Perfil de Tarik Skubal

Durante su etapa con Detroit fue una de las figuras de la franquicia y encabezó al conjunto hacia apariciones consecutivas en la postemporada en 2024 y 2025, aunque los Tigers no lograron avanzar más allá de la Serie Divisional.

Skubal se caracteriza por una recta de cuatro costuras que oscila entre las 95 y 98 millas por hora y un cambio de velocidad considerado entre los mejores de las Mayores. Además, completa su repertorio con una sinker, un slider y un slurve, lanzamientos que, junto a su excelente control, lo convierten en uno de los abridores más dominantes del béisbol.

Interés de otros equipos

Antes de la jornada del sábado, los Dodgers presentaban récord de 69-41 y contaban con el cuerpo de lanzadores que menos carreras había permitido en las Grandes Ligas, con 411, para un diferencial positivo de 155 carreras.

Diversos equipos, entre ellos los Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee, Cubs de Chicago, Filis de Filadelfia y Rays de Tampa Bay, mostraron interés en adquirir a Skubal antes de que Los Ángeles concretara el acuerdo.

En la presente temporada, el zurdo registra marca de 7-5, efectividad de 2.79 y 116 ponches.

Skubal también integró la selección de Estados Unidos en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, aunque solo realizó una apertura antes de reincorporarse a los entrenamientos de primavera de Detroit para administrar su carga de trabajo.

En febrero ganó un histórico caso de arbitraje salarial y fijó su salario de esta campaña en 32 millones de dólares, muy por encima de los 19 millones ofrecidos inicialmente por los Tigers.

En su carrera en las Grandes Ligas, el dos veces convocado al Juego de Estrellas acumula récord de 61-42 en 153 apariciones, de las cuales 150 han sido como abridor. Esta temporada también superó la barrera de los 1,000 ponches y suma 1,005 de por vida.