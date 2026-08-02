Los Medias Blancas de Chicago adquieren al abridor Luis Castillo

Los Medias Blancas de Chicago dieron un golpe de efecto al acordar la adquisición del lanzador abridor dominicano Luis Castillo desde los Marineros de Seattle, en una transacción que envía a las filas de los Marineros al relevista criollo Seranthony Domínguez, al jardinero Nolan Jones y al prospecto de la receptoría Boston Smith.

El acuerdo, concretado este sábado, contempla que la organización de Chicago asuma la totalidad del contrato restante del diestro originario de Baní, según reportaron fuentes con conocimiento de las negociaciones a la cadena ESPN.

Compromiso económico y proyección

Castillo, de 33 años, tiene pendiente por cobrar cerca de US$7.25 millones en lo que resta de la presente campaña de 2026.

Su pacto contractual contempla un salario de US$22.75 millones para la temporada 2027, además de una opción de vestíbulo valorada en US$25 millones para el 2028, la cual se activará automáticamente si alcanza las 180 entradas trabajadas.

El tres veces convocado al Juego de Estrellas atraviesa por una campaña de altibajos, en la que registra un porcentaje de carreras limpias (EFE) de 5.06 con 7.8 ponches por cada nueve entradas a lo largo de 99.2 episodios (17 aperturas).

Sin embargo, la gerencia de las Medias Blancas apuesta a la trayectoria y veteranía del "Piedra", quien ostenta una efectividad de por vida de 3.65, con WHIP de 1.19 y promedio de 9.4 ponches por cada nueve entradas en diez años de carrera divididos entre Cincinnati y Seattle.

Castillo llega para encabezar una rotación en reconstrucción que cuenta con las revelaciones Davis Martin y Sean Burke.

Piezas que se mudan a Seattle

Como parte del canje, Seattle recibe al apagafuegos dominicano Seranthony Domínguez, quien sumaba 12 salvamentos y una efectividad de 4.10 en 42 relevos con los Medias Blancas tras haber pactado por dos años y US$20 millones en la agencia libre. A Domínguez se le adeudan US$10 millones para la próxima temporada.

El movimiento también incluyó al jardinero Nolan Jones y al cotizado receptor de 23 años Boston Smith, quien ocupaba la posición número 15 entre los mejores prospectos de la finca de Chicago tras acumular 22 cuadrangulares y un OPS de 1.037 este año en las menores.