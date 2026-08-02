Los Piratas adquieren al relevista Camilo Doval desde los Yankees

Los Pittsburgh Pirates reforzaron su atribulado cuerpo de relevistas al adquirir este sábado al lanzador derecho dominicano Camilo Doval en un canje con los New York Yankees.

En el movimiento, la organización de Nueva York recibe al receptor prospecto Omar Alfonzo y al jardinero Luis Cruz.

Como parte de la negociación, los Yankees enviarán aproximadamente $1.1 millones en efectivo para cubrir la mayor parte de los cerca de $1.85 millones restantes en el salario de Doval de esta temporada, dejando a Pittsburgh con un compromiso de unos $750,000 dólares.

Doval, de 29 años, llega a la organización de los Pirates con control del club a través del arbitraje salarial hasta la temporada 2027.

Un cambio de aire para el dominicano

Adquirido por los Yankees en la fecha límite de cambios del año pasado desde los San Francisco Giants, Doval nunca logró consolidarse del todo en el bullpen del mánager Aaron Boone.

Esta temporada, el diestro registraba una efectividad de 4.54 en 39.2 entradas (39 apariciones), trabajando principalmente en entradas de menor presión al perder la confianza de la dirigencia para situaciones de cierre.

Sin embargo, el lanzador cuenta con una cotizada potencia en el brazo, manteniendo una recta/cutter que alcanza las 101 mph y una alta tasa de batazos por el suelo (57.1%). Doval fue convocado al Juego de Estrellas en 2023 con San Francisco, año en el que lideró la Liga Nacional con 39 salvamentos.

Pittsburgh busca ayuda urgente en el bullpen

Para los Pirates (55-56), que se mantienen en plena lucha por uno de los comodines de la Liga Nacional, la llegada de Doval representa un riesgo de alto impacto y bajo costo económico.

El bullpen de Pittsburgh ha desperdiciado 20 oportunidades de salvamento en lo que va de campaña y ocupa los puestos bajos de las Grandes Ligas en efectividad colectiva de relevo.

Se espera que Doval se incorpore de inmediato al grupo de las últimas entradas de Pittsburgh junto a los zurdos Mason Montgomery y Gregory Soto.

Lo que reciben los Yankees

A cambio de Doval, Nueva York suma a Omar Alfonzo, un receptor de 22 años en Doble-A que figuraba como el prospecto número 17 en el sistema de liga menor de los Pirates según MLB Pipeline, y a Luis Cruz, un prometedor jardinero.