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El dominicano José Soriano fue transferido a los Blue Jays

El derecho llega a una rotación que se ha visto muy afectada por problemas de salud

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    El dominicano José Soriano fue transferido a los Blue Jays
    José Soriano fue toda una sensación durante el mes de abril con los Angels. (FUENTE EXTERNA)

    Los Toronto Blue Jays adquieren al lanzador derecho dominicano José Soriano en un intercambio con los Los Angeles Angels.

    Los Angels recibirán del prometedor campocorto Arjun Nimmala, al jardinero Eddie Micheletti y al lanzador derecho Ángel Rivero de los Blue Jays.

    Soriano, de 27 años, cuyo contrato con el club se extiende hasta 2028, fue la revelación del pitcheo en abril tras comenzar la temporada permitiendo solo una carrera en sus primeras 37? entradas. Sin embargo, desde entonces ha tenido problemas, registrando una efectividad de 4.64 en sus siguientes 16 aperturas.

    Fue descartado para su apertura programada del sábado, y los Angels declararon que estaban adoptando un enfoque prudente antes de la fecha límite de traspasos.

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    Soriano alcanzó sus mejores marcas personales en 2025 con 31 aperturas y 169 entradas lanzadas, pero aun así terminó con una efectividad de 4.26 y un elevado WHIP de 1.40, con un porcentaje de bases por bolas que se disparó al 10.8%.

    Un repertorio amplio

    Soriano también ajustó su repertorio de lanzamientos, aumentando el uso de su recta de cuatro costuras y su splitter, y reduciendo considerablemente el uso de su sinker, ya que sigue siendo un lanzador que induce muchos batazos por el suelo.

    • En total, Soriano tiene un récord de 26-27 con una efectividad de 3.72 y 432 ponches en 447 entradas en cuatro temporadas en la MLB, todas con los Angels.

    El domingo, los Blue Jays enviaron al lanzador derecho Kevin Gausman a los Chicago Cubs a cambio del jardinero de Triple-A Brett Bateman y el jugador de cuadro de Clase A Ty Southisene.

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