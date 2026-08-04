Junior Caminero recupera su poder con dos jonrones y llega a 32 en la temporada

Junior Caminero fue la principal figura de una ofensiva de Tampa Bay que conectó 15 imparables y anotó en cada una de las primeras cuatro entradas. Jonathan Aranda aportó cuatro hits, mientras Richie Palacios también pegó un cuadrangular en el triunfo. ( AFP )

Junior Caminero respondió a una etapa de menor producción de poder con dos cuadrangulares y encabezó la victoria 13-9 de los Rays de Tampa Bay sobre los Rockies de Colorado la noche del lunes 3 de agosto, en el Coors Field de Denver.

El antesalista dominicano abrió la ofensiva con un jonrón de dos carreras en la primera entrada frente al abridor Michael Lorenzen. En el cuarto episodio volvió a sacar la pelota del parque para completar su segundo vuelacercas del partido y alcanzar los 32 en la temporada.

Caminero fue la principal figura de una ofensiva de Tampa Bay que conectó 15 imparables y anotó en cada una de las primeras cuatro entradas. Jonathan Aranda aportó cuatro hits, mientras Richie Palacios también pegó un cuadrangular en el triunfo.

La actuación representó un cambio inmediato para unos Rays que venían de una serie de poca producción ofensiva frente a los Medias Blancas de Chicago.

Tres jonrones desde el viernes

El viernes 31 de julio, Caminero había conectado su cuadrangular número 30 de la campaña y produjo la única carrera de Tampa Bay en una derrota 6-1 frente a Chicago. Ese batazo fue señalado como la principal nota positiva de los Rays durante el encuentro.

Después de que Tampa Bay anotara apenas una carrera tanto el sábado como el domingo, el dominicano volvió a aparecer el lunes con sus jonrones 31 y 32. De esta forma, conectó tres cuadrangulares entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto.

El repunte llegó después de una pausa en su producción de poder. Su jonrón número 29 había sido conectado el 17 de julio, en su regreso a la alineación tras recibir un pelotazo en una mano durante el Juego de Estrellas. Los estudios médicos descartaron una fractura y Caminero participó en los dos partidos de una doble jornada ante Boston.

Durante el período posterior a ese batazo, Caminero continuó embasándose y conectando imparables, pero no volvió a sacar la pelota hasta el cierre de julio. Su actuación en Colorado mostró nuevamente la capacidad que tiene para cambiar un partido con varios batazos de poder.

Su hazaña más reciente

El aspecto más relevante de su actuación no fue únicamente conectar dos jonrones en un mismo partido. Al llegar a 32, Caminero aseguró su segunda temporada consecutiva con al menos 30 cuadrangulares.

En 2025, su primera campaña completa en las Grandes Ligas, el dominicano terminó con 45 jonrones y 110 carreras impulsadas. Fue apenas el segundo jugador de Tampa Bay que alcanzó los 40 vuelacercas en una temporada y el quinto jugador en la historia de las Grandes Ligas con 45 jonrones antes de cumplir los 23 años.

Ahora, con 32 cuadrangulares al comenzar agosto, Caminero vuelve a colocarse en posición de acercarse a los 40, aunque todavía necesitará mantener la consistencia durante los dos últimos meses de la campaña.

Su doble jornada de poder en Denver confirmó, además, que sigue siendo el principal bateador de largo alcance de Tampa Bay.