Jorge Soler es colocado es asignación por los Angelinos

Los Angelinos de Los Ángeles pusieron en asignación al jonronero Jorge Soler este martes, en medio de una reestructuración de su nómina.

Soler se encuentra en la última temporada de un contrato por tres años y 42 millones de dólares que firmó con los Gigantes de San Francisco antes de la campaña de 2024.

Los movimientos

Desde que firmó el acuerdo, Soler ha sido traspasado en dos ocasiones. El conjunto de San Francisco lo envió a los Bravos de Atlanta en julio de 2024, y luego lo traspasaron a los Angelinos en octubre de ese mismo año.

Soler dejó una línea ofensiva de .208/.292/.380 con 24 cuadrangulares y 83 carreras impulsadas en 168 partidos con los Angels.

El movimiento se produce un día después de que Los Ángeles traspasara a José Soriano, Jo Adell, Ryan Zeferjahn, Brent Suter y Kirby Yates antes de la fecha límite de cambios.