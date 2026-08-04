Los Reales de Kansas City activan a Bobby Witt Jr. de lista de lesionados

Los Reales de Kansas City activaron al campocorto Todo Estrellas Bobby Witt Jr. de la lista de lesionados este martes, luego de que se perdiera dos semanas por rigidez en la espalda.

«Ha hecho un gran trabajo esforzándose para regresar, comunicándose con el departamento médico y poniéndose en un buen punto para que nos sintamos cómodos», dijo el mánager de los Royals, Matt Quatraro, antes del partido del martes por la noche contra Minnesota. «Estamos muy felices de tenerlo de vuelta».

Witt, tres veces seleccionado al Juego de Estrellas, lidera la Liga Americana con 30 bases robadas. Registra un promedio de bateo de .279 con 13 cuadrangulares y 39 carreras impulsadas en 94 partidos.

Witt estuvo en la alineación titular contra los Twins, pero Quatraro señaló que los Royals podrían dosificar su carga de trabajo en los próximos días.

Cirugías y movimientos

«Mucho dependerá de la exigencia del juego», comentó Quatraro. «Analizaremos la duración de los partidos, las cargas de trabajo, la temperatura y todo ese tipo de factores, y nos comunicaremos con él para ver cómo se siente».

Ávila y Kolek se someterán a la cirugía Tommy John y los Royals realizan varios movimientos

También el martes, Quatraro informó que los diestros Luinder Ávila (5-4, 5.53 de efectividad) y Stephen Kolek (4-3, 4.50 de efectividad) se someterán a la cirugía Tommy John esta semana.

Los Royals realizaron varios movimientos en su nómina: promovieron desde Triple-A Omaha al diestro José Cuas y reclamaron de la lista de transferibles (waivers) al zurdo Connor Thomas, proveniente de los Athletics. Asimismo, pusieron en asignación al campocorto Andrew Velázquez y al lanzador zurdo Matt Strahm.

Cuas, de 32 años, registra una efectividad de 2.84 en cinco apariciones como relevista con los Royals esta temporada.

Thomas, de 28 años, fue reclamado de la lista de transferibles por los Athletics el 30 de julio y puesto en asignación el pasado sábado. Antes de unirse a los Athletics, Thomas tuvo dos apariciones como relevista divididas en dos etapas en las Grandes Ligas con Atlanta.

Strahm, de 34 años, tiene un récord de 3-4 con una efectividad de 7.32 en 41 apariciones para Kansas City. Velázquez firmó con Kansas City el 24 de junio y se fue de 15-1 en seis partidos.