Los Piratas dejan libre a Marcell Ozuna

Marcell Ozuna fue firmado como agente libre previo al arranque de la campaña. ( AFP )

Los Piratas se deshacen de una de sus adquisiciones más importantes de la temporada baja. Pittsburgh liberará hoy al bateador designado Marcell Ozuna, reportó el equipo en sus redes sociales.

Tras firmar un contrato de un año y 12 millones de dólares después de que los Piratas no lograran fichar a otros jugadores, Ozuna nunca encontró su ritmo en Pittsburgh. Ozuna, de 35 años, ha tenido 280 apariciones al plato este año y registró una desastrosa línea de bateo de .203/.286/.327, un 31 % peor que el promedio de la liga, según el indicador wRC+.

Registra el peor porcentaje de ponches de su carrera, con un 28.6 % en lo que va de la temporada, y solo ha tenido un mes (junio) en el que su ofensiva estuvo al nivel promedio de la liga, con un dudoso porcentaje de ponches del 36 %.

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En general, esta temporada, los bateadores designados de los Pirates (liderados en su mayoría por Ozuna) han bateado apenas .223/.293/.363. El wRC+ resultante de 79 es el cuarto peor en el béisbol, solo por delante de los Tigers, los Diamondbacks y los Royals. Esto, sumado a una reciente racha de lesiones, ha afectado la alineación.

El espacio que se crea

Los Pirates actualmente no cuentan con tres de sus mejores bateadores: Oneil Cruz (fractura de dedos), Konnor Griffin (desgarro de tendón en la mano) y Ryan O´Hearn (distensión en el cuádriceps).

Este último estará fuera al menos seis semanas. Probablemente rotarán a varios jugadores en el puesto de bateador designado. O´Hearn y Bryan Reynolds son quienes más tiempo han jugado como bateadores designados después de Ozuna, pero Reynolds jugará en los jardines con mayor frecuencia.

Jhostynxon García podría tener más oportunidades en la alineación ahora que Ozuna está fuera de la plantilla, lo que le permitiría al mánager Don Kelly rotarlo junto a Reynolds, Simon, Jacob González y otros en esa posición.

Simon, de 26 años, está teniendo una temporada espectacular en Triple-A. Ha participado en 428 turnos al bate con la filial de los Piratas en Indianápolis y batea .330/.419/.470 (137 wRC+). Simon, ambidiestro, ha conectado siete jonrones, ha robado 33 bases por bolas en 40 intentos, ha recibido bases por bolas en el 12.4% de los casos y se ha ponchado en el 17.4%, una tasa muy por debajo del promedio.

Simon tiene un buen historial de bateo en Triple-A, pero aún no ha tenido muchas oportunidades en las Grandes Ligas. La temporada pasada, tuvo 88 apariciones al plato con Miami antes de llegar a los Piratas tras ser reclamado en la lista de transferibles.