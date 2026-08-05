Peralta confirma que reunió a Soto y Lindor para limar asperezas

La relación entre Francisco Lindor y Juan Soto habría mejorado tras la intervención de Freddy Peralta. ( AFP )

El lanzador dominicano Freddy Peralta, cuya breve etapa con los Mets terminó abruptamente el domingo con su traspaso a Tampa Bay, convocó una reunión a esta temporada a Juan Soto y Francisco Lindor, para aclarar las cosas.

Con la tensión aún presente en su segunda temporada como compañeros de equipo, varias fuentes informaron a ESPN que Peralta organizó en junio una reunión entre las dos estrellas para que se desahogaran y superaran sus diferencias.

Desde entonces, según fuentes de ESPN, la relación entre Lindor y Soto ha mejorado notablemente, y los jugadores interactúan con mayor frecuencia. "Fue una reunión de hombres, no de jugadores de béisbol", dijo una fuente sobre el encuentro.

Peralta confirmó que la reunión tuvo lugar, pero se negó a revelar detalles de la conversación. Lindor reconoció que la reunión se llevó a cabo, pero le restó importancia.

"Fue más bien una conversación como las que siempre tenemos con nuestro grupo de latinos", dijo Lindor en español. "Pero no quiero comentar sobre los detalles". Soto negó que tal reunión hubiera ocurrido, aunque confirmó que la relación entre él y Lindor ha mejorado esta temporada.

"No hubo reunión, ni discusión", dijo Soto en español. "Este año ha sido mejor. Nos hemos llevado muy bien. Hemos aprendido el uno del otro".

Si bien tanto Soto como Lindor han negado repetidamente que alguna vez haya existido un distanciamiento entre ellos, su relación ha sido tema de conversación y especulación desde que Soto se unió al equipo para la temporada 2024 tras firmar un contrato récord de 15 años y 765 millones de dólares.

La versión sobre las diferencias

Los rumores se extendieron inmediatamente a esta temporada después de que el casillero de Soto, que había estado cerca del de Lindor la temporada pasada, fuera trasladado al otro lado del vestuario y una interacción tensa durante las presentaciones previas al partido inaugural se difundió en las redes sociales.

El 1 de julio, con las esperanzas de los Mets de llegar a la postemporada pendiendo de un hilo, el propietario Steve Cohen confirmó en una entrevista para un podcast del New York Post que la relación entre las estrellas había mejorado, al ser preguntado si los Mets podrían convertirse en un equipo ganador con ellos como pilares fundamentales.

La plantilla de los Mets sufrió una drástica transformación durante la pretemporada bajo la dirección de Stearns tras no alcanzar la postemporada en 2025.

Los cuatro jugadores con más antigüedad en la franquicia —Brandon Nimmo, Pete Alonso, Edwin Díaz y Jeff McNeil— fueron traspasados o fichados por otros equipos, dejando a Lindor y Soto como el núcleo veterano sobre el que construir el equipo.

El cuarteto, ídolos de la afición y jugadores clave durante muchos años, fue reemplazado mediante la agencia libre y el mercado de traspasos. En noviembre, el segunda base Marcus Semien fue adquirido de los Texas Rangers a cambio de Nimmo.

Los Mets imaginaban a Peralta, quien venía de una temporada excepcional con su segunda selección al Juego de Estrellas y una efectividad de 2.70, como la estrella de su rotación junto al novato Nolan McLean. Pero Peralta, de 30 años, está teniendo su peor temporada completa en las Grandes Ligas, con los peores registros de su carrera en efectividad, WHIP y tasa de ponches antes de convertirse en agente libre.

Estas dificultades contribuyeron a que los Mets cayeran al último lugar de la División Este de la Liga Nacional, lo que llevó a la directiva a intercambiar a ocho veteranos en los cinco días previos a la fecha límite de traspasos del lunes.

Sin embargo, tras bambalinas, su reputación como conector del vestuario se confirmó. Bilingüe y con una personalidad magnética, Peralta, originario de la República Dominicana, se consolidó rápidamente esta temporada como un líder respetado antes de tomar la iniciativa de mediar entre los dos pilares de la franquicia. Esto podría convertirse en su mayor contribución como Met, una que podría dejar huella mucho después de su partida.